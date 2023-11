Hinter den Kulissen des Alpspitz-Bade-Centers Nesselwang

Stammtisch der Freien Wähler vermittelt Teilnehmer interessante Einblicke. Wie schnell das Wasser jeweils gereinigt wird.

28.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der zweiten Stammtisch des Jahres, zu dem die Freien Wähler Nesselwang alle interessierten einladen, führte in den Technikbereich des Alpspitz-Bade-Centers. Betriebsleiter Alfred Sowade arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Bad arbeitet, das 53 Personen beschäftigt, vom Vollzeitjob bis zur 520-Euro-Kraft. Was sich dem Badegast nicht auf den ersten Blick erschließt: An 20 Stunden pro Tag sind Beschäftigte im Haus und das an sieben Wochentagen und 360 Tagen im Jahr. An den fehlenden fünf Tagen ist wegen Revisionsarbeiten geschlossen. Die sind wichtig, um den Zustand der Gebäude - der Altbau steuert auf 50 Jahre zu, der Neubau ist 25 Jahre alt – zu erhalten und einen Renovierungsstau zu vermeiden.

3,50 Euro schießt die Gemeinde heuer für jeden Badegast zu

Jährlich fließen viele Tausend Euros aus dem Haushalt der Marktgemeinde ins Bad. In guten Jahren sind es nur wenige Cent, die der Markt jedem Badegast zuzahlt, in den momentan sehr schwierigen Zeiten sind es rund 3,50 Euro. Hauptgrund für das Defizit in diesem Jahr von bis zu 700.000 Euro sind die hohen Energiekosten aus dem Jahr 2022 und ständige Instandsetzungsmaßnahmen. Mal sind es die Duschen, die saniert werden, mal wird ein neues Kassensystem angeschafft. Große Brocken waren die Ertüchtigung der Haustechnik sowie die Wartung der zwei Blockheizkraftwerke oder auch die Erneuerung der gesamten technischen Steuerung im Jahr 2020. Die beiden gasbetriebenen BHKW mit ihren riesigen Zwölf-Zylinder-Motoren heizen Haus und Wasser und decken zudem 65 Prozent des Strombedarfs ab. Durch eine riesige Filteranlage laufen 350 Kubikmeter Wasser pro Stunde. In etwas mehr als einer Stunde wird der komplette Inhalt des Schwimmerbeckens (400 Kubikmeter) gereinigt und mit Chlorgas desinfiziert. Auf die Wasserqualität wirken vielfältige Faktoren wie der Härtegrad, der pH-Wert und sogar die Sonneneinstrahlung durch die großen Glasfassaden im Altbau.

Reparaturen mit Hindernissen

Schwierigkeiten bereiten Pannen wie zuletzt ein Rohrbruch im Heißwasserbecken, das im Erdreich versenkt ist. Dann heißt es baggern mit Muskelkraft. Leichter sind die Wartungsarbeiten in den Innenbecken, denn die sind unterirdisch komplett rundum begehbar, und das Kinderbecken ist so flach, da kommen die Handwerker sogar unter das Becken. Eines der Themen war auch die Schließung des Alpenbads in Pfronten, denn sowohl private Badegäste, wie auch Schulen, der Pfrontener Schwimmverein und eine Schwimmschule kommen jetzt in Nesselwang unter, zusätzlich zu den jährlich knapp 200.000 Badegästen.

Als Dankeschön für die hochinteressante Fakten und Hintergründe sowie geduldig beantworteten Fragen überreichte Hans Möst Sowade einen „Fresskorb“, den der Betriebsleiter mit seinen Mitarbeitern teilen möchte.