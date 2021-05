Historischer Brief eines Füsseners zur Kneipp-Kur aufgetaucht: „Das kann ich nicht aushalten“

Der Füssener Michael Nusser kam im Jahr 1892 zur Kneipp-Kur nach Bad Wörishofen. In einem Brief erzählte er seiner Familie, wie er die Behandlung erlebte.

07.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Kaltes Wasser kann weh tun. Wer schon einmal gekneippt hat, weiß das. Wenn der Körper sich aber erst einmal daran gewöhnt hat, ist es nur noch halb so schlimm. Diese Erfahrung machte auch Michael Nusser im Jahr 1892. Der Seifensieder aus Füssen litt an Magenkrebs und war zur Kneipp-Kur nach Bad Wörishofen gefahren. In einem Brief an seine Familie berichtete er von seinen Erfahrungen mit der Behandlungsmethode. Seine Urenkelin wandte sich nun anlässlich des 200. Geburtstages von Pfarrer Sebastian Kneipp am 17. Mai mit einer Kopie des Briefes an unsere Redaktion.