Unter schweren Bedingungen sorgen die Soldaten aus Füssen für sichere Fahrzeuge im Auslandeinsatz in Mali. Wie ihnen das bei Sand und Trockenheit gelingt.

13.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Alles was Räder und Lenkräder hat, kann in Gao (Mali) repariert werden. Der Instandsetzungszug sorgt bei Minusma für Bewegung in der Truppe. Ein eingespieltes Team hat die Aufgabe, alle Kraftfahrzeuge vom Enok bis zum Kran am Laufen zu halten. Reifenwechsel und Triebwerktausch werden von den Spezialisten bei Tag und Nacht durchgeführt.