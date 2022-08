Holzhaus in Eisenberg-Zell brennt: Brandursache ist noch unbekannt

In Eisenberg ist es am späten Freitagnachmittag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte Schlimmeres.

05.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Am späten Freitagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem Holzhaus in Eisenberg-Zell aus. Nach ersten Informationen sind dabei keine Menschen verletzt worden.

Brand in Zell: Bewohner waren zum Zeitpunkt nicht vor Ort

Die Bewohner seien zum Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen, teilt die Polizei mit. Weil die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren, war der Brand zügig unter Kontrolle gebracht. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

