Hopferau investiert heuer verstärkt in die Infrastruktur

Erstmals nach seiner Wahl vor zwei Jahren hat der Gemeinderat Hopferau im Sitzungssaal des Rathauses getagt und wurde gleich mit einem wesentlichen Thema der Jahresarbeit konfrontiert: Kämmerin Karina Reitemann trug den Haushaltsplan für das Jahr 2022 vor. Der Gesamthaushalt beläuft sich auf 3,99 Millionen Euro. Davon entfallen 2,61 Millionen auf den Verwaltungshaushalt, der Rest auf den Vermögenshaushalt.

Umbauten am Gemeindehaus geplant

Aufschlussreicher als summarisch aufgelisteten Ausgaben dürften einzelne vorgesehene Investitionen sein: Am Gemeindehaus sind einige Umbauten geplant, die Freiwillige Feuerwehr wird mit neuen Jacken und Geräten ausgestattet, zudem sind eine Nebeneingangstür sowie ein Gasanschluss für das Gerätehaus vorgesehen. Letzterer auch für das Gemeindehaus, den Bauhof und den Kindergarten sowie die Auenhalle. Außerdem ist für 2024 die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs vorgesehen. Im Kindergarten geht es um eine weitere Bestuhlung und Ausstattung mit Möbel. Zudem muss der Hochwasserschutz verbessert werden.

Erneuerung des Kanalnetzes wird teuer

Die Umgehungsstraße mit Radweg und Zufahrt im Bereich des Weilers Buchen sowie der Wegebau in Buchen/Bach werden deutlich teurer als vorgesehen. Planungskosten für die Dorferneuerung Heimen fallen ebenfalls an. Auch für die Erhaltung und sukzessive Erneuerung des Kanalnetzes wird man tief in die Tasche greifen müssen. Das gleiche gilt für die Auenhalle: Dort sind ein Notausgang, neue Bühnenvorhänge, Malerarbeiten an der Fassade und Brandschutz-Verbesserungen vorgesehen. Schließlich fallen noch Kosten für die in Kombination auszuführenden Tiefbaumaßnahmen Wasseranschluss in der Alpenblickstraße, Verlegung (und damit Verbesserung) des Breitbandnetzes samt Gasversorgung im Ort an.

Verschuldung sinkt 2022 - vorübergehend

Trotz aller Maßnahmen wird es im Haushaltsjahr 2022 keine Kreditaufnahmen geben, wohl aber in den drei Folgejahren, die gemäß Planung 2025 mittels eingehender Fördergelder bedient werden können. Bis zu diesem Zeitpunkt werden allgemeine und Sonderrücklagen herangezogen. Die Schulden lagen Anfang 2022 noch bei 70.000 Euro, werden jedoch bis zum Jahresende auf 56.000 Euro zurückgehen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 44,69 Euro entspricht.

Insgesamt attestiert Reitemann Hopferau eine „von Investitionen in die Infrastruktur“ geprägte Haushaltsführung. Ziel sei es zudem, „Flächen für künftige Baugebiete oder wenigstens Tauschflächen zu erwerben“. Der Gemeinderat nahm die Beschluss-Vorschläge einstimmig an, womit die Haushaltssatzung für 2022 ebenso beschlossen wurde, wie die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025.

