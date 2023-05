Hospizverein bildet Sterbebegleiter aus - oft "einfach nur da sein“

Der Hospizverein Südliches Ostallgäu hat eine neue Ausbildungsreihe für Sterbebegleiterinnen und -begleiter gestartet. Was ihnen abverlangt wird.

15.05.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Neun Frauen und Männer lassen sich derzeit in rund 145 Unterrichtseinheiten zu Sterbebegleitern beim Hospizverein Südliches Ostallgäu ausbilden. Vorfreude herrschte jetzt bei den Teilnehmenden am erstmals stattfindenden Qualifizierungsseminar, wie der Verein mit Sitz in Füssen mitteilt. Die Teilnehmer werden von hauptamtlichen Palliativ-Fachkräften des Vereins und erfahrenen, externen Referenten dafür qualifiziert, Menschen in der letzten Lebensphase einfühlsam zu begleiten. Finanziell unterstützt wird die Seminarreihe durch Spenden in Höhe von jeweils 1000 Euro von der Sparkasse Allgäu und dem Blumen- und Gartenbauverein Hopferau.

Das lernen die Sterbebegleiter beim Hospizverein Südliches Ostallgäu

Auf dem Lehrplan von April bis Oktober steht alles, was die neuen Ehrenamtlichen über die Hospizarbeit wissen müssen. Einfühlsam auf die Wünsche und Bedürfnisse der Sterbenden einzugehen und sie in den Mittelpunkt der psychosozialen Begleitung zu stellen, ist ein Hauptteil davon. Oft bedeutet dies, am Krankenbett der schwerstkranken Menschen „einfach nur da zu sein“ und mit auszuhalten. Kein Mensch sollte sich in der letzten Lebensphase einsam, verzweifelt und von der Welt verlassen fühlen.

Die Hospizbegleiter leisten Beistand und sind offen für die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der begleiteten Menschen – zum Beispiel der Wunsch, wichtige (Sinn)Fragen stellen zu dürfen und über Ängste und Sorgen zu sprechen und manchmal, ganz praktisch der Wunsch nach dem Vorlesen aus der Tageszeitung oder einem Buch. Und nicht zuletzt kann auch der Wunsch nach einem gemeinsamen Gebet ein großes Bedürfnis der Schwerkranken sein.

Welche Grundhaltung in der Arbeit des Hospizvereins Südliches Ostallgäu zum Ausdruck kommt

Diese Haltung, die Bedürfnisse der Sterbenden immer in den Mittelpunkt zu stellen und jeden Menschen, gleich welcher Nationalität, Religion oder Weltanschauung, offen und ohne Vorurteile zu begleiten, ist die Grundhaltung aller 55 Hospizbegleiter und -begleiterinnen des Hospizvereins Südliches Ostallgäu. Sie alle verschenken Zeit an Sterbende – im häuslichen Umfeld, in Pflegeeinrichtungen und im Krankenhaus. Häufig entlasten sie die Angehörigen der Menschen, die sie begleiten. Sie ermöglichen mit ihrer stundenweisen Anwesenheit, dass Familie und Freunde Freiräume für Erholungsphasen in der Sterbebegleitung haben und stehen zudem für Gespräche und Fragen zur Verfügung.

Hilfsangebote des Hospizvereins per Telefon oder Online

Die erfahrenen Ehrenamtlichen werden die Neuen nach deren Ausbildung in einem Aussendungsgottesdienst in ihren Kreis aufnehmen und freuen sich über den Zuwachs in der Hospizfamilie.

Alle, die sich über die Hilfsangebote des Hospizvereins im Altlandkreis Füssen informieren möchten, können dies unter Telefon 08362/ 9288388 bei der Geschäftsstelle oder auf der Homepage des Vereins.