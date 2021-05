Hotelchef aus Eisenberg widmet sich der Veredelung von Obstbäumen

Der Chef des Burghotel Bären hat den Lockdown genutzt, um sich weiter zu entwickeln. Der Kräuterkenner geht nun unter die Obstbauern und veredelt Bäume.

05.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Kurzarbeit oder eine ruhige Kugel zu schieben, ist dem ideenreichen Chef des Eisenberger Burghotel Bären, Schorsch Kössel, völlig fremd. Obwohl sein Hotel seit über einem halben Jahr geschlossen ist und Stillstand droht. Der Botaniker hat sich neben dem umfangreichen Kräuterwissen nun in ein neues Metier gewagt, an die uralte Technik der Obstbaumveredelung. „Im Vorfeld müssen alle Gerätschaften desinfiziert und gereinigt werden, fast wie bei einer Operation an Mensch oder Tier, sonst wächst da nichts zusammen“, erklärt er das spannende Experiment.