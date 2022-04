In der Maschine eingeklemmt: Mann nach Betriebsunfall im Sägewerk schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Roßhaupten ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 36-Jährige wurde dabei in einer Maschine eingeklemmt. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

21.04.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Wie er in die Maschine geriet, ist bisher unklar: Nahe Roßhaupten ist ein Mann bei einem Unfall in einem Sägewerk schwer verletzt worden.

Unfall in Sägewerk nahe Roßhaupten: Hubschrauber bringt Arbeiter in Klinik

Wie die Polizei berichtet, wurde der 36-jähriger Arbeiter am Mittwochvormittag in einer Maschine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann, der vom Rettungsdienst erstversorgt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Umgebung lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".