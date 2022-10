Hundertwasser-Musical feiert Premiere im Festspielhaus Füssen

Das Wirken des weltberühmten Wiener Künstlers Friedensreich Hundertwasser kommt seit Samstag in Füssen auf die Bühne. Ob die Show einen Besuch wert ist.

29.10.2022 | Stand: 19:50 Uhr

Die geraden Linien waren ihm ein Graus, für ihn musste alles bunt und rund sein: Friedensreich Hundertwasser (1928-2000). Mit seiner Vorstellung von Malerei und Baukunst brachte er es zum Weltruhm. In Füssen feierte am Samstagabend ein Musical Uraufführung, das die Biografie des kontroversen Künstlers nachzeichnet. In fast drei Stunden Bühnenshow erfahren die Besucher jetzt noch bis zum 6. November mehr über das Genie Hundertwassers. Aber auch über die tiefe Tragik seiner Person.

Hundertwasser Musical feierte Premiere im Festspielhaus Neuschwanstein Füssen

In die Hauptrolle schlüpft Felix Martin, passenderweise ein Absolvent des bekannten Max-Reinhardt-Seminars in Wien. Das Stück entstammt aus der Feder von Rolf Rettberg, der auch für Buch und Liedtexte des Ludwig-Musicals verantwortlich zeichnet. Bei der Premiere am Samstagabend vor Ort war anders als angekündigt eine Frau nicht: Heidi Trimmel, die Tochter Hundertwassers. Sie hatte das Bühnenbild für das Musical gestaltet, aber zeitlebens nie Kontakt zu ihrem Vater. Womöglich war dieses zwiespätige Verhältnis Grund für ihr Fernbleiben. Trimmel gilt als sehr öffentlichkeitsscheu.

