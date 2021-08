"Ich bedeute Unruhe": Michelle Derbach startet Bürgerbegehren

Michelle Derbach will ein weiteres Gremium für die Füssener Kommunalpolitik. Es gibt aber rechtliche Bedenken. Warum Ostallgäuer Grüne sie nicht aufnehmen.

Sie ist 17 Jahre jung, hat aber schon eine bewegte politische Vita: Michelle Derbach, die sich selbst im rot-grünen Politikbereich verortet, will nun ein Bürgerbegehren starten. „Mehr direkte Demokratie wagen – Einrichtung eines Bürgerrates für Füssen“ lautet der Titel. Ob die Füssener je über einen Bürgerrat abstimmen können, ist mehr als fraglich: Bereits vor Monaten hatte Hauptamtsleiter Peter Hartl dieser Idee aus rechtlichen Gründen eine Absage erteilt.

Was ist das Ziel von Michelle Derbach?

Ziel von Derbach, die die Hauptorganisatorin der „Fridays for Future“-Bewegung im Füssener Land ist: Sie will erreichen, dass Menschen für ihre Stadt etwas bewegen können, auch ohne sich in einer Partei zu engagieren. Deshalb solle ein Bürgerrat geschaffen werden. Dieses überparteiliche Gremium soll Ideen, Vorstellungen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen aufgreifen, um Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die dann als Anträge dem Stadtrat zugeleitet werden.

Ab Montag, 23. August, will Derbach Unterschriften für ein entsprechendes Bürgerbegehren sammeln. Wer sie unterstützen wolle, könne sie über die E-Mail-Adresse michelle.derbach@fridaysforfuture-online.de oder über die Sozialen Medien erreichen, teilt sie mit.

Erst vor kurzem organisierte Derbach eine Demo gegen Rechtsextremismus in Füssen. Das Event war nur wenig besucht. Bild: Marina Kraut

Ob das Bürgerbegehren überhaupt als zulässig eingestuft werden könnte, ist indes fraglich. Bereits vor Monaten hatte sich Hauptamtsleiter Hartl aus rechtlichen Gründen ablehnend zur Schaffung eines Bürgerrates geäußert. Denn die Funktion, die dieser Bürgerrat einnehmen soll, „ist durch den Stadtrat bereits gedeckt.

Widerstand von mehreren Seiten

Dieser ist von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt und entsprechend legitimiert“, teilte Hartl damals mit. Der Stadtrat und nur er bilde nach der Gemeindeordnung den Querschnitt der Bürger in Füssen. Ohnehin stehe es jedem frei, sich mit Ideen und Vorschlägen an den Stadtrat als Gremium oder an einzelne Stadträte zu wenden. Die regelmäßig stattfindende Bürgerfragestunde in den Stadtratssitzungen biete dazu eine ergänzende Möglichkeit. (Lesen Sie auch: 14 gegen Rechts - Demonstration in Füssen mit wenigen Teilnehmern)

Nicht nur mit ihrer Idee eines Bürgerrates stößt Derbach auf Widerstand. Nach über zwei Jahren bei den Jusos und der SPD verließ sie die Roten, nachdem sie bei der Wahl um den Kreisvorsitz unterlegen war. Dann war Derbach für zwei Monate bei der Partei Die Linke und gründete schließlich in Füssen eine Ortsgruppe der Klimaliste. Doch auch diese Gruppierung verließ sie und wollte nun den Grünen beitreten – das verkündete sie recht offensiv. Doch scheiterte sie am Veto des Vorstandes des Kreisverbandes Ostallgäu.

„Politik bei Bündnis 90/Die Grünen im Ostallgäu ist ein Mannschaftsspiel, bei dem es auf eine geschlossene mannschaftliche Leistung ankommt, keine Plattform, um möglichst schnell eigene Ziele zu erreichen“, heißt es in dem ablehnenden Schreiben.

Nach Facebook und Instagram Post kam der Shitstorm

Derbach wäre nicht Derbach, würde sie so etwas auf sich beruhen lassen. Sie präsentierte „sehr traurig“ das Schreiben auf Facebook. Die Folge: 422 Kommentare und ein veritabler Shitstorm für die Grünen. Viele Nutzer konnten die Entscheidung des Kreisvorstandes, ein so junges Politik-Talent abzulehnen, nicht gutheißen. Die meisten Kommentierenden kenne sie gar nicht, sagte Derbach auf Nachfrage.

Einige hätten sich auch aus Brandenburg, Berlin und anderen Teilen Deutschlands gemeldet. Doch habe sie die Solidarität „tief berührt“. Derbach legte Widerspruch gegen die Entscheidung des Kreisvorstandes ein, entschieden wird darüber bei der nächsten Mitgliederversammlung der Ostallgäuer Grünen. „Ich steh’ zu der Entscheidung des Vorstandes“, sagt Vorsitzender Dr. Günther Räder. Denn „Kommunikation stelle ich mir anders vor“. Darüber hinaus wolle er sich nicht äußern, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei.

Derbach ist auf Nachfrage auskunftsfreudiger. Aus ihrer Sicht wurden bislang keine triftigen Gründe genannt, die gegen eine Mitgliedschaft bei den Grünen sprechen würden. Möglicherweise würden ihr die politischen Wechsel in der Vergangenheit angekreidet – aber dafür habe es immer gute Gründe gegeben.

Und außerdem: In jungen Jahren sei es wohl erlaubt, in die verschiedenen politischen Richtungen hineinzuschnuppern. Wobei sei betont, dass sie seit Jahren in der Bewegung „ Fridays for Future“ aktiv sei. Der eigentliche Grund für die Ablehnung liege woanders, vermutet sie: „Ich bedeute Unruhe, die Grünen im Ostallgäu wollen Ruhe.“