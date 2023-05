„Ich freue mich darauf, Vögel zu beobachten“: Landesbund für Vogelschutz klärt im Seniorenheim in Füssen auf

Dr. Lena Heuß vom Landesbund für Vogelschutz gab beim Seniorenheim St. Martin in Füssen Einblicke in die Welt der Vögel. Für die Bewohnerinnen wurde eine besondere Station aufgestellt.

22.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Füssen Im Seniorenzentrum St. Martin informierte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) kürzlich über die hierzulande verbreiteten Vogelarten. Mit dem rund eine halbe Stunde langen Referat klärte die Ehrenamtsbeauftragte vom LBV, Dr. Lena Heuß, knapp 20 Bewohnerinnen und Bewohner von St. Martin unter anderem darüber auf, womit man Vögel am besten füttert. Außerdem erzählte sie, „wen man am Futterhaus entdecken kann“. Der LBV zählt auch immer wieder im Rahmen einer besonderen Aktion Vögel.

Seniorenheim St. Martin in Füssen: LBV stellt Vogelarten vor

So stellte sie den älteren Menschen und dem Leiter des vom Bayerischen Roten Kreuzes betriebenen Seniorenheimes, Andreas Vogel, sowie ein paar Mitarbeitenden des Hauses verschiedene heimische Vogelarten vor. Zu den Bewohnern des Heims gehört auch Sigrid Göltz, die in ihrer Lebenszeit von 97 Jahren sicher schon unzählige Vögel gesehen hat. Sie weiß, dass der Spruch „Alle Vögel sind schon da“, der der Titel des Vortrags ist, aufgrund des geringen Vorkommens mancher Arten heutzutage nicht mehr zutrifft. Das dürfte dann auch beim Seniorenzentrum St. Martin an der Ostlandstraße nicht anders sein. In dessen Garten lassen sich aber immerhin noch einige der in Deutschland heimischen Flugtiere immer wieder mal sehen.

Vogelfutterstation wurde in dem Heim in Füssen aufgestellt

Um die Vögel unterscheiden zu können, präsentierte Heuß den Zuschauern mit einem Projektor Bilder von Spatz, Amsel, Kohlmeise und vielen anderen Vögeln. Währenddessen brachte sie ihnen anhand der akustischen Beispiele von Plüschvögeln den unterschiedlichen Gesang der Vögel näher. Mit den Worten „um ihr Revier zu markieren und Weibchen anzulocken“ beschrieb Heuß dem Publikum zusätzlich, warum Vögel überhaupt singen. Anschließend gab die Referentin noch Auskunft über die richtige Fütterung der Tiere, die etwa mit Körnern, Samen, Fett, Erdnüssen und Obst getätigt werden sollte. Am Ende des Vortrags stellte Dr. Heuß, auch im Beisein des stellvertretenden Vorsitzenden des LBV im Ostallgäu/Kaufbeuren, Peter Griegel, im Garten des Seniorenzentrums eine Futterstation auf, die die Bewohner von nun an auch selber befüllen dürfen. Abschließend sagte Sigrid Göltz : „Ich freue mich darauf, Vögel zu beobachten.“