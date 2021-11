Mobiles Team versorgt viele Interessierte mit den Vakzinen von Biontech und Moderna. Allerdings sind darunter nur relative wenige für die erste Impfung.

24.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Eine lange Schlange stand am Mittwoch in der Nesselwanger Alpspitzhalle bereits vor 9.30 Uhr an. Kostenlos war ein Corona-Impfstoff erhältlich, wahlweise von Biontech oder Moderna. Das mobile Team des Ostallgäuer Impfzentrums bestehend aus Arzt und BRK-Kräften machte einen Tag lang Station im Alpspitzort.