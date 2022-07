In 15 Jahren 600 Schwerstkranke im Füssener Land begleitet

Der Hospizverein Südliches Ostallgäu blickt zurück. Aktuell sind 50 Mitglieder für die Sterbebegleitung ausgebildet.

06.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Der Verein Hospiz Südliches Ostallgäu ist mit seinen 15 Jahren praktisch im Teenager-Alter“, sagte Vorsitzende Katrin Heller-Breer zu Beginn der Jahresversammlung im Haus der Gebirgsjäger. Dass der Tätigkeitsumfang eher dem Erwachsenenbereich zuzuordnen ist, machte ein Trailer sichtbar, der fotografisch diese 15 Jahre dokumentierte: ein Rückblick, angefüllt mit Lehrgängen, Vorträgen, Gottesdiensten und natürlich mit einer Unzahl von Trauerbegleitungen. Alle Aktivitäten stehen unter dem Motto „Die Würde des Menschen am Ende seines Lebens steht im Mittelpunkt unseres Bemühens“.

Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann

Heller-Breer erinnerte daran, dass die Verantwortlichen viel geträumt, geplant, gearbeitet und gestaltet haben: „Wir haben bei unserer Arbeit oft getrauert, aber auch gelacht und können auf eine Bilanz zurückblicken, die sich sehen lassen kann.“ Zwar habe Corona immer wieder die Aktivitäten eingeschränkt, trotzdem habe man vielfältige Tätigkeiten erledigt.

57 Ehrenamtliche bringen sich ein

Aktuell sind es 57 Ehrenamtliche (davon 50 ausgebildete Hospizbegleiter und -begleiterinnen), die sich in der Sterbebegleitung, Trauerarbeit, der Verwaltungs- und Vorstandsarbeit engagieren. Die Vorsitzende berichtete, dass der Verein seit der Gründung 600 Schwerstkranke im Sterben begleitet hat. Dabei müsse erwähnt werden, „dass viele Angehörige von unseren KoordinatorInnen palliativ beraten wurden“. Im abgelaufenen Jahr wurden 63 Menschen begleitet und über 2400 Stunden an deren Krankenbett verbracht.

Sehr vorteilhaft entwickelte sich das neu eingeführte „Trauergehen“ in der Natur und die zum Teil damit verbundenen Einzelgespräche mit Trauernden. Wichtig sei aber auch die Arbeit im Hintergrund gewesen, etwa die Einführung eines neues IT-Programm das die Online-Präsenz aktualisierte (www.hospiz-fuessen.de). Der Verein hat aktuell 291 Mitglieder, davon sind 197 Frauen, 79 Männer und 15 Institutionen.

Neue Hospizbegleiter ausbilden

Auch 2022 stehen wieder viele Aktivitäten an, wie die Ausbildung für Hospizbegleiter, die monatliche Öffnung des Trauercafés, die Fortbildung für Hospizbegleiter und die Öffentlichkeitsarbeit, bei der die Neumitglieder-Akquise im Mittelpunkt steht. Der Finanzbericht, den Heller-Breer für die erkrankte Schatzmeisterin Ellen Bodenmüller verlas, offenbarte, dass sparsam gewirtschaftet wurde und ein kleines Minus aus Rücklagen finanziert werden konnte. Die Vorsitzende appellierte an die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung und betonte, dass jede Spende eine Wertschätzung der Hospizarbeit bedeutet.

Lesen Sie auch

Wie der Verein durch die Krise kam Mit dem Segelboot über den Alpsee fahren: Das müssen Sie zum Saisonstart wissen

Bei den Neuwahlen wurde Katrin Heller-Breer als Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt, neue Stellvertreterin ist Anke Hoffmann. Schatzmeisterin bleibt Ellen Bodenmüller, Roger Gemmel ist weiterhin Schriftführer.

Sie auch "Himmelsschaukel in Pfronten geplant".