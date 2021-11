In der Kläranlage in Füssen wird mehr repariert, als ausgemustert

In der Kläranlage Füssen wird vieles erst ersetzt, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt. Die Mitarbeiter erhalten Lob für dieses wirtschaftliche Arbeiten. Welche Rolle ein brennender Rasenmäher dabei spielt

Der brennende Rasenmäher ist ein gutes Beispiel dafür, warum Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter das Team der Füssener Kläranlage für sein vorausschauendes und wirtschaftliches Handeln lobte. Als der über 30 Jahre alte Mäher nämlich bei der Arbeit Feuer fing, rief Kläranlagen-Leiter Rudolf Fichtl, noch während das Gerät vor sich hin kokelte, bei der Versicherung an und klärt, dass sie die Reparaturkosten von 1200 Euro übernimmt. Die Mitarbeiter der Kläranlage reparieren viel selbst, satt es schnell auszumustern, und halten ihre Gebäude und Anlagen gut in Schuss, betonte Eichstetter jetzt bei einer Versammlung des Abwasserzweckverbandes.

Neben dem Rasenmäher gibt es viele weitere Beispiele für das sparsame Wirtschaften der Klärwerksleute. So wurden 2021 die 35 Jahre alten Förderbänder erst gegen Förderschnecken getauscht, weil es keine Ersatzteile mehr dafür gibt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 59 000 Euro. Ebenfalls mangels Teilen nicht mehr reparierbar war laut Fichtl die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) im Betriebsgebäude. Außerdem sei sie zu langsam. Sie wurde deshalb ebenso ausgetauscht, wie die stark veraltete, unsichere EDV-Anlage.

Noch repariert werden konnte dagegen die Verbindungsleitung zwischen der Kläranlage und der Pumpstation in Waltenhofen. Sie verläuft durch den Forggensee und war freigespült worden. Ein kaputtes Rohr wurde wieder zusammengebaut und alles neu verfüllt. Für 2800 Euro wurden neue Prüfgewichte aus Beton für die TÜV-Prüfung der Kettenzüge und Kräne angeschafft. Deren Gewicht bewegt sich zwischen 1,5 Tonnen und 250 Kilogramm.

Malerarbeiten und neue Leitung

Außerdem wurde 2021 der Eingangsbereich des Bürogebäudes neu gepflastert, weil der Untergrund abgesackt war. An der Fassade bröckelte Putz. Die Malerarbeiten dort schlugen mit 8000 Euro zu Buche, die an der Pumpstation in Heimen mit 1400 Euro. Zwischen den beiden Faultürmen wurden neue Ausgleichleitungen für 12 000 Euro verlegt. In diesem Jahr ist unter anderem außerdem noch der Austausch des Entschweflers am Blockheizkraftwerk für 50 000 Euro geplant.

Und auch 2022 wird den Kläranlagen-Mitarbeitern nicht langweilig. Neben der größten Maßnahmen, der Sanierung des Kanals entlang der Niederrieder Straße in Weißensee für 450 000 Euro (ausführlicher Bericht folgt), hat Fichtl noch einige andere Punkte auf seiner Agenda. Nach über 35 Jahren muss zum Beispiel die alte mechanische Gasmengenmessung an den Faultürmen I und II ersetzt werden. „Es gibt keine Firma mehr, die sie reparieren kann“, sagt Fichtl. Auf den neuesten Stand gebracht werden muss außerdem die Datenübertragung der Pumpstationen. Sie läuft noch über Telefone und Modems und soll nun im digitalen Zeitalter ankommen. In der Pumpstation Hopfen müssen aufgrund einer Vorgabe des Wasserwirtschaftsamtes die Pumpen ausgetauscht werden. Sie benötigen eine höhere Förderleistung, weil künftig bei Regen mehr Abwasser zur Kläranlage gepumpt werden soll.

26 Jahre alte Technik

Veraltet ist nach 26 Jahren im Einsatz auch die Technik der Polymerstation. Deshalb soll sie gegen eine neue getauscht werden. Die Polymerlösung dient laut Fichtl zur besseren Entwässerung des Klärschlamms. Bei der Überprüfung der Gasanlage an den Faultürmen I und II wurde außerdem festgestellt, dass ein Sichtfenster nicht die nötige Zulassung hat. Es muss daher ersetzt werden. Außerdem gibt es nach über 30 Jahren neue Einrichtungen für zwei Büros.

Das große Lob Eichstetters gab Fichtl am Ende der Versammlung an die vier am AZV beteiligten Kommunen – Füssen, Schwangau, Hopferau und Eisenberg – zurück: „Die Zusammenarbeit klappt gut.“ Wenn man etwas brauche, funktioniere das schnell und unbürokratisch.

