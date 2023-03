Schon in diesem Jahr: Füssener Vereine wollen echten "Fiassar" Maibaum aufstellen

In Füssen gibt es beim Maibaum-Aufstellen keine Tradition. Das wollen Vereine wie der EV Füssen und die Neuschwanstoaner ändern. Doch der Baum macht Probleme.

23.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Mit Maibäumen hat’s der Füssener nicht so. Ab und an stellt er mal einen auf, also eher selten. Das soll sich ändern: Der EV Füssen, die Neuschwanstoaner-Trachtler und 18 weitere Vereine wollen am 1. Mai einen 33 Meter hohen Baum aufrichten. Und der wird sich von den anderen Maibäumen in der Region deutlich unterscheiden, kündigt Richard Hartmann als Neuschwanstoaner-Sprecher an. Er hofft, eine neue Tradition ins Leben rufen zu können.

