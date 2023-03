In Halblech investiert der Bund 900.000 Euro in einen neuen Geh- und Radweg

Der Bund investiert in Halblech 900.000 Euro in einen Geh- und Radweg sowie eine Ampel. Die B17 wird zeitweise voll gesperrt. Was hinter den Arbeiten steckt.

11.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

An den Ortsdurchfahrten in Buching und Halblech wird es ab Montag, 13. März, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Denn das Staatliche Bauamt Kempten baut gemeinsam mit der Gemeinde an der B17 einen neuen Geh- und Radweg und erneuert die Ampelanlage vor der Gästeinformation.

In der Ortsdurchfahrt in Halblech entsteht auf der Nordseite der B17 ein neuer Geh- und Radweg, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Gehweg wird 2,50 Meter breit und hochgesetzt. Dadurch wird eine Trennung der beiden Wege (Geh-/Radweg) erreicht. Hintergrund ist es, die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen.

Eine rund 500 Meter lange Lücke zwischen den bestehenden Geh- und Radwegen auf der freien Strecke werde so geschlossen. Die Gemeinde Halblech hat mit Radweguntersuchung und Machbarkeitsstudie die planerische Basis für diese Verbesserung erarbeitet. In einer Gemeinschaftsmaßnahme setzt nun die bayerische Straßenbauverwaltung die Maßnahme um.

Die Arbeiten beginnen ab Montag, 13. März, soweit es die aktuellen Witterungsbedingungen zulassen. Zunächst wird es zeitweise Einschränkungen beim Verkehr geben, wenn am Fahrbahnrand gearbeitet wird. Die Bauarbeiten sind so abgestimmt, dass im Baubereich liegende anstehende Arbeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen sinnvollerweise mit erledigt werden oder vorsorglich Leerrohre verlegt werden, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit.

Zum Abschluss wird im Frühsommer eine Vollsperrung der B17 erforderlich, in der neben der Wiederherstellung der Baubereiche auch die Asphaltdecke in der gesamten Ortsdurchfahrt erneuert wird. Über die Sperrphase und die dann nötige Umleitung will man rechtzeitig informieren, teilt die Behörde mit. Und noch eine Maßnahme steht an: In der Ortsdurchfahrt Buching wird die Fußgängeranlage vor der Gästeinformation auf den technisch neuesten Stand gebracht. Der barrierefreie Ausbau und die modernere Signaltechnik ermöglichen so ein komfortables und sicheres Überqueren der Bundesstraße. Der Bund investiert mit diesen Maßnahmen etwa 900.000 Euro in die Verkehrssicherheit.

