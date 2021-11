In Hopferau wird auch im nächsten Jahr fleißig gebaut

Bürgermeister Rudi Achatz kündigt neue Wasser- sowie Breitband- und Gasanschlüsse im Bereich Alpenblick-/Falkensteinstraße an. Umgehung Buchen ist in Arbeit.

22.11.2021 | Stand: 15:45 Uhr

In Hopferau wurde und wird fleißig gebaut. Darauf wies Bürgermeister Rudi Achatz bei der ersten Bürgerversammlung seit zweieinhalb Jahren hin. Die hatte noch sein Vorgänger Gregor Bayrhof gehalten. Dass es an der Zeit war, wieder eine Versammlung anzubieten, wie Achatz sagte, zeigt der Besuch von rund 30 Einheimischen, die trotz Corona und G2-Vorgabe erschienen.

Mehrere Leitungen in einem Aufwasch

Die Arbeit an der Umgehung von Buchen ist in vollem Gang, berichtete Achatz. Weitere Wege wurden im Rahmen der Flurbereinigung angelegt und eine Reihe von Bauvorhaben vorbereitet. So sollen nächstes Jahr die Wasseranschlüsse im Bereich Alpenblick-/Falkensteinstraße erneuert werden, so dass im Sommer Breitband- und Gasanschlüsse in einem Bauvorgang mit in die Straße gelegt werden können. Für einen Gasanschluss interessieren sich etwas mehr als die nötigen 60 Prozent möglicher Nutzer, auf sie werde das Gasunternehmen Anfang kommenden Jahres zukommen. Auch die Einrichtung eines behindertengerechten WCs sowie eines Notausgangs in der Auenhalle steht an.

Schüler aus Aachen brachten erste Corona-Erfahrungen

Bei seinem Bericht über die Jahre 2020 und 2021 dienten Achatz die Ratssitzungen als roter Faden. 2020 hatte mit einer Erhöhung des Kurbeitrags, der Zustimmung zur Erstellung eines Mietspiegels, dem Beschluss zur neuen Schließanlage der Auenhalle und der Kindergarten-Erweiterung begonnen. Nach bestens besuchtem Nacht- und Faschingsumzug, beide von Karl Hitzelberger gewohnt professionell organisiert und durchgeführt, wurde während der Jahresversammlung des Musikvereins der Ort erstmals mit Corona konfrontiert: Ein Bus mit Schülern aus der Nähe Aachens war nach der Erkrankung einer Mitschülerin auf dem Weg in ein Tiroler Skigebiet zurück nach Deutschland geschickt und die Insassen in der Auenhalle einquartiert worden. Was ihn als Bürgermeister dabei am meisten verwundert habe, war die Tatsache, dass das größte Problem der Jugendlichen freie Steckdosen waren, um ihre Smartphones aufzuladen, sagte Achatz. Mitte März fanden bereits unter leichten Auflagen die Wahlen für einen neuen Gemeinderat statt für die sich die Parteien und Gruppierungen zu einer gemeinsamen Liste entschlossen hatten. Die Gewählten traten im Mai 2020 im Schützenheim zur konstituierenden Sitzung zusammen, Xaver Dopfer wurde zum 2. Bürgermeister und Petra Unsinn zur 3. Bürgermeisterin gewählt. Dass man seitdem immer im Schützenheim tagt, liege an der Pandemie, sagte Achatz mit Dank an die Gastgeber.

Breitbandnetz angegangen

Großprojekte im vergangenen Jahr waren die Neufassungen bzw. Änderungen der Flächennutzungs- und Bebauungspläne Am Vogelherd, Am Mühlbachweg, der Großwiese und im Ortsbereich Lehern/Wiedemen. Auch der Ausbau des Breitbandnetzes im Ortskern konnte dank neuer Fördermaßnahmen angegangen werden. Neben etlichen Bauanträgen und Verbesserungen etwa hinsichtlich der Beschilderung von Fuß- und Radwegen nannte der Bürgermeister Ereignisse wie den Neujahrsempfang im Schloss, die Vorstellung der Chronik des Oberen Lechgaus in der Auenhalle und das enorme Engagement des TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg bei der Erstellung eines neuen Vereinsheims südlich von Speiden.

Neue Spitze für Feuerwehr

Auch das laufende Jahr wurde von der Pandemie und Schutzmaßnahmen bis hin zu Kindergarten-, Schul- und weiteren Schließungen bestimmt. Erfreulich war zumindest, dass die Freiwillige Feuerwehr mit Kommandantin Evelyn Nigg und ihrer Stellvertreterin Isabella Unsin eine neue operative Spitze erhielt und der Trachtenverein sein 100-jähriges Bestehen samt Weihe einer neuen Fahne mit einem Jahr Verspätung nachholen konnte. Weniger erfreulich waren Unwetter im Sommer mit Kellerflutungen und Kanalisationsproblemen, ebenso die langwierigen Verhandlungen hinsichtlich von Bebauungsplänen mit übergeordneten Stellen und die Suche nach einem neuen Planungsbüro für die Ortserneuerung Heimen.

Auch der Finanzbericht von Karina Reitemann von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Seeg stand im Zeichen der Pandemie: So sanken der Anteile an der Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer deutlich, konnten jedoch weitgehend durch Zuweisungen und Zuschüsse aufgefangen werden. Dass die Personalkosten auf rund 689.700 Euro stiegen, lag nicht nur an Tariferhöhungen, sondern auch an personellem Zuwachs. Der Vermögenshaushalt schrumpfte 2020 im Vergleich zu 2019 von 870.000 auf 634.000 Euro, wuchs dieses Jahr aber auf 1,98 Millionen Euro. Darin enthalten sind Baumaßnahmen von 1,06 Millionen Euro.

Bürgersteig wird vermisst

In der Aussprache wurden der Lückenschluss auf dem engen Straßenabschnitt der Alpenblickstraße in Richtung Schraden moniert: Man hätte dort zumindest einen Bürgersteig samt Abwasser-Ablauf installieren können. Moniert wurde auch, dass der im vergangenen Jahr eingerichtete Radweg vom Gasthof Engel entlang dem Schlosspark allein der Steigung wegen nur eine Notlösung sein könne; auch ein kinderwagen-tauglicher Fußweg vom Betrieb Ambros in Richtung Wiedemen sollte als solcher deutlich erkennbar sei. Schließlich: Bei den angesprochenen Tiefbaumaßnahmen bezüglich Wasser-, Breitband- und Gasanschluss im kommenden Jahr möge man daran denken, dass die Alpenblickstraße beim anvisierten Gautrachtenfest für einen Umzug genutzt werden könne.