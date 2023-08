In Roßhaupten: Faszinierende Einblicke in die heimische Tierwelt

Bei der Vernissage im Pfannerhaus erklärt Renate Hahn, wie ihr Fotos von Hermelinen und Libellen gelingen – und warum sich einmal ein Spaziergänger um sie sorgte.

02.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein flinkes Hermelin in der weißen Schneelandschaft des leeren Forggensees, balzende Störche vor blauem Himmel, ein kleiner Laubfrosch, der sich an einen Schilfstängel klammert. Ganz besondere Tierfotografien zeigt die Fotoausstellung „Tierische Begegnungen“ von Renate Hahn, die seit Sonntag im Dorfmuseum im Pfannerhaus in Roßhaupten zu sehen ist. Bei der Vernissage bedankte sich Museumsleiterin Gudrun Altmannshofer vor 35 Gästen bei Renate Hahn für die Bereitschaft, ihre Bilder öffentlich zu zeigen. Hahn dankte ihrerseits, dass ihr im Dorfmuseum Raum für ihre Werke geboten wurde.

Viel Geduld ist gefragt

Die etwa 50 Fotografien hängen an den Wänden im Treppenhaus und im Ausstellungsraum im oberen Stockwerk. Mit dem Makroobjektiv nahm Hahn beispielsweise ein Taubenschwänzchen auf, einen besonderen Schmetterling, wie er mit sehr schnell schlagenden Flügeln in perfekter Position vor einer Blüte verharrt. Mit dem Teleobjektiv dagegen brauchte sie bisweilen einige Anläufe, um von den nistenden Störchen in Lechbruck eine schöne Aufnahme zu bekommen. Sie hat Geduld, das ist eine ihrer besonderen Eigenschaften. Sie verharrt manchmal stundenlang in gleichbleibender Position, bis das passende Licht herrscht oder das Tier im richtigen Winkel vor der Fotokamera sitzt. Dazu gibt es bei der Ausstellungseröffnung eine amüsante Anekdote, als sie im Winter im Forggensee einmal längere Zeit bäuchlings neben einem Weg lag, um Hermeline zu fotografieren. Ein besorgter Spaziergänger hielt an und fragte, ob sie Hilfe brauche oder verletzt sei, und sie versicherte ihm, es sei alles in Ordnung.

Eintagsfliegen brachten sie zum Fotografieren

Hahn ist gelernte Tierarzthelferin und hat somit einen besonderen Draht zu Tieren. Mit dem Fotografieren hat sie erst vor einigen Jahren begonnen, besonders die grazilen Eintagsfliegen hatten es ihr zu Anfang angetan. Einen Fotokurs hat sie nicht bis zum Ende besucht, zu viel Technik, erzählt die sympathische Hobby-Fotografin schmunzelnd, sie fotografiere lieber nach Gefühl.

Anregung, genauer hinzuschauen

Viele der Besucher kennen Hahn persönlich, das zeigte sich in den herzlichen Begegnungen bei dieser Vernissage. Bei den detailreichen Insektenfotos verweilten viele und man fragt sich bisweilen, warum man nicht auch im Leben den Blick öfters mal genauer auf etwas fokussiert und nicht nur oberflächlich bleibt, wie es heutzutage ja oft der Fall ist. Einen Blick in eine Welt zu werfen, die dem Auge oftmals verborgen bleiben, dazu laden diese Bilder ein.

Noch bis zum 20. August kann die Ausstellung „Tierische Begegnungen“ samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden. Das Museum ist während der Ausstellung geöffnet. Weitere Infos unter http://dorfmuseum.rosshaupten.de