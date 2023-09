"Füssen ist bunt": Vereinigung sieht Grundrechte in Gefahr

An 13 Ständen informiert das Bündnis "Füssen ist bunt" in der Altstadt über die Wichtigkeit des Grundgesetzes. Es geht um Freiheit, Parteien und Bildung.

16.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Viele Deutsche nehmen die Grundrechte für zu selbstverständlich, davon ist das parteiübergreifende Bündnis "Füssen ist bunt" überzeugt. Am Freitagnachmittag, dem Internationalen Tag der Demokratie, sind 13 verschiedene Informationsstände in der Füssener Altstadt aufgebaut. Das Ziel: Auf die Wichtigkeit des Grundgesetzes aufmerksam machen.

"Omas gegen Rechts" stehen für Artikel 2 des Grundgesetzes ein

Die Gruppierung "Omas gegen Rechts" tut dies ganz bewusst, ein schwarz-weißes Banner wird umrahmt von bunten Luftballons. An diesem Stand geht es um Artikel 2 des Grundgesetzes. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit sei für die Menschen hierzulande weitestgehend gegeben. Doch: "Wir sehen das in Gefahr", Anna Hippeli-Kreutzer von "Omas gegen Rechts". "Das Grundgesetz ist die Basis unseres Staates", sagt sie. Daher will die Gruppierung das Grundgesetz feiern.

Kollegin Angelika Arnold sagt: "Die Ausgrenzung von Menschen verstößt gegen das Freiheitsgesetz." Viele Individuen würden den Freiheitsgedanken für sich beanspruchen, achten dabei jedoch nicht auf andere, etwa in Sachen Lärm. "Ein Beispiel dafür ist das Telefonat im Restaurant oder im Zug", sagt sie.

Besucher der Veranstaltung ist zur aktuellen Lage besorgt

Der 84-jährige Wolfgang Englert ist an diesem Tag bewusst in die Altstadt gekommen. Er habe den Zweiten Weltkrieg, Evakuierung und schlimme Schicksale erfahren. "Die Demokratie ist für mich die Lebensform, die ich am liebsten lebe und die ich fast immer leben durfte." Dass aktuell Krieg herrscht, macht ihn traurig, sagt er. Auch sorge er sich um das stärker werdende Aufkommen der AfD.

An einem anderen Stand informieren Mitglieder verschiedener Parteien über Artikel 21. "Parteien sind essentiell für die Demokratie" sagt der 19-jährige David Wagner, der als Vertreter der Grünen und des Jugendparlaments vor Ort ist. Es gebe in Deutschland eine große Parteienvielfalt, doch werde diese von den großen Parteien überschattet. Ein Problem sei, dass sich viele Menschen nicht mehr in Parteien engagieren wollen. Mitstreiter Helmut Scheel, 59, vertritt die ÖDP. Er sagt: "Obwohl wir unterschiedliche Meinungen haben, können wir trotzdem alle hinter dem Grundgesetz stehen."

"Füssen ist bunt": Schülerinnen vertreten das Recht auf Bildung

Auch einige Schülerinnen nehmen an der Aktion teil. Sie haben sich mit Artikel 14, dem Recht auf Bildung, beschäftigt. Die 18-jährige Liadan Philipp sagt: "Bildung ist wichtig, wir sind froh und dankbar, dass wir in Deutschland und sogar in Bayern zur Schule gehen dürfen." Die Mädchen seien stolz darauf, dieses Recht zu haben.

Uwe Favero ist ebenfalls nicht zufällig in der Stadt. Der 48-Jährige unterrichtet Politik und Gesellschaft am Gymnasium. "Ich finde das eine schöne, sehr niedrigschwellige Aktion." Ihm sei wichtig, dass das Grundgesetz nicht zu selbstverständlich genommen wird. "Das muss man immer wieder ins Bewusstsein rufen."

