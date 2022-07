Ist der Arbeitskräftemangel in der Hotelbranche selbst verschuldet?

Das Hotel- und Gastrogewerbe kämpft in der Region mit Personalmangel. Schuld daran hat die Branche selbst, meinen Redner des Tourismusabends in Füssen.

09.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Füssen Die Beziehung zwischen der Hotellerie und neuen Arbeitskräften ist kompliziert. Man muss also darüber reden. Und das haben zumindest einige der Füssener Hoteliers beim Tourismusabend im Festspielhaus Neuschwanstein getan. Dazu eingeladen hatte Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. Vielmehr haben die Gäste aber zugehört – und sich den Spiegel vorhalten lassen, haben sich angehört, was sie besser machen können. Denn geht es nach den Rednern des Abends, dann tut die Branche selbst noch deutlich zu wenig, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen und die eigenen zu behalten. Dann ist es nicht nur die Schuld der anderen, dass Personal fehlt. „Die Betriebe müssen was verändern“, war die Botschaft der Redner.

