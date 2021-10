Im Füssener Bauausschuss wird aber auch Kritik an dem Projekt laut. Welche Bedenken insbesondere Stadträtin und Lehrerin Ilona Deckwerth vorbringt.

07.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Baurechtlich nicht zu verhindern ist eine Wettannahmestelle, die in einem bisherigen Kiosk an der Augsburger Straße in der Nachbarschaft des Best Western Hotels geplant ist. Kritik wurde dennoch im Füssener Bauausschuss laut: In unmittelbarer Nähe des Schulzentrums könne sie einer solchen Einrichtung nicht zustimmen, sagte Ilona Deckwerth (SPD) zu dem Projekt.