Jetzt bestätigt: Janne Kujala wird neuer Trainer des EV Füssen

Was unsere Redaktion bereits vor einer Woche vermeldet hatte, ist nun offiziell: Janne Kujala übernimmt das Traineramt beim Eishockey-Oberligisten EV Füssen.

08.04.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Sie wollten die Spannung bis zum Ende hochhalten. Und deswegen schwiegen die Verantwortlichen des EV Füssen bis zuletzt, ehe sie am Freitagabend der Öffentlichkeit ihren neuen Trainer vorstellten. Dabei handelt es sich, wie unsere Redaktion bereits vor einer Woche berichtet hatte, um den Finnen Janne Kujala.

Finne Janne Kujala wird bei Fanstammtisch als neuer Trainer des EV Füssen präsentiert

Bei einem virtuellen Fanstammtisch wurde der 40-Jährige nun offiziell präsentiert. Gemeinsam mit seiner Familie macht er zur Zeit noch Urlaub in Spanien und wird dann erstmals im Mai in Füssen erwartet. Er freue sich sehr auf die neue Aufgabe, sagt Kujala. Für ihn wird es die erste Station als Trainer im Erwachsenenbereich sein. Bislang hatte der Ex-Stürmer (514 Oberligaspiele) lediglich im finnischen Nachwuchs als Coach gearbeitet. „Für mich war aber klar, dass ich wieder nach Deutschland zurück möchte“, sagt Kujala. Nach anderthalb Jahrzehnten als Profi spricht er fließend Deutsch, hat in den vergangenen Tagen auch schon erste Gespräche mit Spielern geführt. „Kennen tue ich aus meiner Zeit in Sonthofen noch Marc Sill, Christian Krötz und Jogi Noack“, erzählt der 40-Jährige.

Der erste Finne in Füssen: Juhani Wahlsten trainierte den EVF in der Saison 1984/85. Bild: Benedikt Siegert

Eishockey-Oberliga: Beim EV Füssen wird es zwei neue Kontingentspieler geben

Was die künftige Zusammensetzung des Teams angeht, kann und will er aber noch nicht viel sagen. Nur so viel: Sein guter Freund und Vorgänger als EVF-Coach, Marko Raita, werde ihn dabei unterstützen. Geplant ist nach Informationen unserer Redaktion, mit zwei neuen Kontingentspielern in die Saison zu gehen – mutmaßlich sollen beide Stürmer sein.

Auf ein Saisonziel will sich Kujala indes noch nicht festlegen lassen. Das wäre noch viel zu früh, meint er. Noch laufen die Play-offs in der Oberliga. Es ist noch nicht klar, wie die künftigen Gegner heißen werden. Und eben auch nicht, wie sein Team zusammengesetzt sein wird.

Der zweite finnische Trainer in Füssen hieß Jorma Siitarinen. Doch für ihn war 1997 vorzeitig Schluss. Bild: Späth (Archiv)

Janne Kujala will beim EV Füssen offensive Akzente setzen

Ganz konkret wird Kujala jedoch, wenn es um die Art von Eishockey geht, die er in Füssen spielen lassen möchte: „Es geht um aktives Hockey – offensiv – alle auf dem Eis müssen als eine Einheit agieren.“

Lesen Sie auch

Nach Trainer-Abgang: So geht es beim EV Füssen jetzt weiter Eishockey

Diese Philosophie klingt sehr ähnlich wie die seines Vorgängers Marko Raita. Kein Wunder: „Wir haben auch schon gemeinsam ein Team trainiert und festgestellt, dass wir sehr ähnliche Vorstellungen haben“, sagt Kujala. Er wird nach Juhani Wahlsten, Jorma Siitarinen und Raita der vierte finnisch-stämmige Trainer an der Bande des EV Füssen sein.

Der dritte Finne: Marko Raita coachte den EV Füssen in der vergangenen Saison. Bild: Benedikt Siegert

EV Füssen erhofft sich nach Trainer-Vorstellung wieder positivere Stimmung im Umfeld

Was sich die Verantwortlichen von ihm versprechen? „Von seiner Verpflichtung erhoffen wir uns ein positives Signal auch für die Stimmung, immerhin gibt es Veränderungen in mehreren Bereichen des Vereins“, sagt der zweite Vorsitzende Thomas Zellhuber. „Ich kenne Janne aus unserer gemeinsamen Zeit in Sonthofen, aber auch schon zuvor als torgefährlichen Gegenspieler.“ Zellhuber als Torhüter und Kujala als Stürmer hatten 2014 gemeinsam die Meisterschaft in der Bayernliga gefeiert: „Mit ihm kann man viel Spaß haben, wenn es ernst wird, ist er aber sehr fokussiert, das hat mir immer imponiert.“

Ende Juli wird Kujala dann mit seiner Familie fest nach Füssen ziehen. Bis dahin gebe es noch einiges zu tun.