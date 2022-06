Trotz Regen lodern Johannisfeuer in Pfronten und Nesselwang

Nesselwanger und Pfrontener lassen sich vom schlechten Wetter nicht stoppen und entzünden ihre Johannisfeuer. Am Mittwoch lodert es im Ostallgäu noch einmal.

Strömender Regen und ziemliche Kälte am Freitag – auch in Nesselwang. Aber das kann einen echten Alpspitzler nicht aufhalten, schon gar nicht nach zwei Jahren Pandemie: Auf dem Waldfestplatz wurde trotz des schlechten Wetters alles für die Johannisfeier hergerichtet, sogar die Bierbänke und -tische waren aufgestellt. Zwei Kubikmeter Holz lagen schon seit ein paar Tagen dort, fertig zum Anzünden. Nun ja, der Besucherandrang hielt sich in Grenzen, auch das Rahmenprogramm mit Plattlern und Alphörnern musste ausfallen. Aber ansonsten taten Kälte und Wasser von oben der Stimmung keinen Abbruch.

Nesselwang: Zum Anzünden der Johannisfeuer mit Hut und Regenschirm bewaffnet

Wie geplant, wurde der Holzhaufen kurz nach 19 Uhr angezündet. Die „Zündler“ hatten sich teilweise mit Regenschirm und Hüten bewaffnet. Recht schnell konnten sie den Stapel zum Brennen bringen. Bisweilen rauchte es heftig, auch ließen Windböen das Feuer, je höher es schoß, wilde heftige Tänze vollführen.

Die Stimmung der Alpspitzler war unterdessen noch gestiegen, wurden sie doch in ihrem frisch umgebauten „Bierbock“ nicht nass. Das Bier, die Wurst- oder Leberkässemmel entschädigten für das Wetter. Zu späterer Stunde wurden die Instrumente ausgepackt und fröhlich musiziert und gesungen. Gegen zwei Uhr in der Nacht musste trotz Regen der Rest des Feuers gelöscht werden, damit alle beruhigt nach Hause gehen konnten.

Johannisfeuer sind Probelauf für den Heimatabend

„Ja“, sagte Gerhard Unsinn, der stellvertretende Vorsitzende des Trachtenvereins gut gelaunt, „mia san z’frieda“. Schließlich war die Johannisfeier der Probelauf für den Heimatabend am kommenden Mittwoch – aber der findet nur bei gutem Wetter statt.

Auch in Pfronten-Weißbach waren in den zurückliegenden Tagen viele fleißige Helfer am Aufbau eines Holzstapels beteiligt. Nachdem sich am Freitag der starke Wind gelegt und auch der Regen aufgehört hatte, fanden sich viele Gäste auf dem kleinen Josberg ein. Traditionell wurde das Feuer in Weißbach als letztes entzündet, nachdem rundherum bereits das Leuchten der Feuer von Röfleuten, Kreuzegg und Meilingen zu sehen war.

Auch das Kreuz in Pfronten-Steinach war sehr gut zu sehen. Die vielen Zuschauer auf dem kleinen Josberg freuten sich, dass in diesem Jahr das Feuer wieder entzündet werden konnte und es gab einen regen Austausch über die verschiedenen Generationen hinweg.

