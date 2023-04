150 Jahre Musikkapelle "Alpengruß": Proben fanden in der Küche statt

Die Musikkapelle „Alpengruß“ feiert ihren 150. Geburtstag. Sie spielten auch für den Papst. Welche Höhe- und auch Tiefpunkte es in der Vereinsgeschichte gab.

22.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nicht nur die Feuerwehr Buching feiert Jubiläum: Auch die Musikkapelle „Alpengruß“ hat Geburtstag und wird 150 Jahre alt. Der Sternmarsch mit Musikkapellen umliegender Orte, läutet die Feierlichkeiten am 28. April ein. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr wird das Festwochenende ausgerichtet. Ein Blick in die Chronik des Vereins zeigt spannende Geschichten aus dem Musikantenleben: Auf dem Petersplatz hat man zum Beispiel schon mal die Europahymne gespielt – natürlich war auch der Papst anwesend.

Musik in Buching: Aufzeichnungen reichen bis in das Jahr 1794 zurück

Die Aufzeichnungen über das musikalische Geschehen in Buching reichen bis in das Jahr 1794 zurück. Der Allgäu-Schwäbische Musikbund bestätigte den Buchingern eine Musiktradition seit 1873. Anfangs waren es oft kirchliche Feierlichkeiten, die die Blechmusik musikalisch begleitete.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schlossen sich weitere junge Männer der Blechmusik an. Nach Streitereien spaltete sich die Musik in „alte“ und „junge Musik“ auf. Seit Beginn der 1930er-Jahre besteht nur noch eine Gruppe.

1932 erscheint im Kassenbuch erstmals der Name Musikkapelle „Alpengruß“ Buching. Im darauffolgenden Jahr nahmen die Musikanten gemeinsam mit dem Trachtenverein am großen Trachtenaufmarsch in München mit 19.000 Trachtlern teil. Die Aktivitäten waren damals sehr rege: Neben kirchlichen Anlässen spielten die Musikanten bei dörflichen Feiern und Faschingskränzchen für ein paar Mark oder einige Maß Bier gerne zum Tanz auf.

2016: Treffen aller Musikkapellen am Petersplatz. Anschließend zogen die Musiker zum Petersdom. Der Papst war auch dabei. Bild: Musikkapelle Alpengruß

Mit Beginn des Dritten Reichs gingen öffentliche Auftritte rapide zurück. Im August 1945 begann Josef Gunkel mit dem Wiederaufbau der Buchinger Kapelle: Instrumente wurden im ganzen Dorf zusammengesucht und junge Musiker ausgebildet. Anfangs fanden die Proben beim Dirigenten in der Küche statt, abwechselnd brachten die Musikanten Holz oder Wäsen zum Heizen mit.

Auch über die Ortsgrenzen hinaus nahmen sie an verschiedenen Veranstaltungen teil. So ging es bereits 1953 zum Vorarlberger Bundesmusikfest nach Österreich, 1983 wurde der Bayerische Landtag besucht. Auf 1932 Meter Höhe fand ein Konzert auf dem Nebelhorn statt und 2016 reisten die Musikanten nach Rom und übernahmen dort einen Teil der musikalischen Gestaltung der Messe im Petersdom.

Im September 1965 fand das erste dreitägige Buchinger Volksfest statt, bei dem die Blasmusik für gute Stimmung sorgte. Um den Fortbestand der Kapelle zu sichern, gründete Dirigent Siegfried Hackel 1973 eine Jugendkapelle mit 19 Jungmusikern zwischen acht und zwölf Jahren.

1978 ging es für die Musikanten aus Halblech nach München ins Tonstudio

Über die Verleihung der begehrten Pro-Musica-Plakette freute sich die Kapelle 1974. Zur Aufzeichnung einer Langspielplatte, auf der sich alle Musikgruppen der Gemeinde Halblech vorstellten, ging es im Dezember 1978 ins Tonstudio nach München. Im gleichen Jahr erwarb die Musikkapelle drei Schweizer Alphörner. Bis heute sind die Buchinger Alphornbläser, die inzwischen sechs Musiker zählen, über das Dorf hinaus bekannt und beliebt.

Zum ersten Mal erhalten die Einwohner 1987 musikalische Neujahrsgrüße. Der Brauch des sogenannten Neujahranblasens wird bis heute beibehalten. Nach 2000 Stunden Eigenleistung wird der neue Proberaum im Obergeschoß des Bauhofs in Bayerniederhofen 1997 mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht.

Gemeinsam mit Trauchgau wurde im Jahr 2000 die Jugendkapelle gegründet, die sich bis heute großer Beliebtheit bei den Jungmusikanten erfreut. Einen unvergesslichen Tag erlebte die Musikkapelle Alpengruß am 13. Mai 2018 in Hohenfurch, als sie ihre 93 Punkte beim Wertungsspiel erfuhren und kräftig feierten.