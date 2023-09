Jüdische Musik bei Festival in Vils im Dialog mit Psalmen

Bei einem meditativen Konzert mit Werken von Ernest Bloch treffen in Sankt Anna Rezitationen von Annette Schavan auf Musik. Das Publikum ist begeistert.

Einen besonderen Hörergenuss haben die zahlreichen Besucher bei einem Konzert im Rahmen des Klassikfestivals VilsArt in der Sankt-Anna-Kirche in Vils erlebt. Für Organisator Reinhold Schrettl war es erfreulich, dass so viele Musikbegeisterte aus dem Allgäu in die kleine Außerferner Stadt gekommen sind. Unter dem Motto „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ fand ein Dialog jüdischer Musik des Schweizer Komponisten Ernest Bloch mit Psalmen aus der hebräischen Bibel statt. Wieder einmal stand der Cellist Julius Berger Pate für ein abwechslungsreiches meditatives Programm. Begleitet wurde er von dem Percussion-Duo Andrei Pushkarev (Vibrafon) und Pavel Beliaev (Marimba). Die Bibeltexte rezitierte sehr einfühlsam Annette Schavan.

Bloch-Musik brachte Julius Berger nach New York

Schavan, die von 2005 bis 2013 Bundesministerin für Bildung und Forschung war, erläuterte in einem Prolog die Entstehungsgeschichte des Projekts: Julius Berger hörte vor etwa 50 Jahren bei einem Festival Musik von Ernest Bloch. Begeistert von der damaligen Interpretin beschloss er, sein Studium ein halbes Jahr in New York fortzusetzen. In seinem Koffer war das Buch der Psalmen mit dabei. Am Ende des Semesters kehrte er mit zahlreichen Noten von Bloch zurück. Es vergingen Jahrzehnte, bis Berger diese synagogale Musik wieder auspackte und mit Psalmen kombinierte. Er sprach das befreundete Percussion-Duo an, das für diese besondere Konstellation aus singendem Cello mit Vibrafon und Marimba bereit waren. Schavan arbeitete nicht zum ersten Mal mit Berger zusammen. Ihr gelang es, die Psalmen passend mit der meditativen Musik zu kombinieren. Es entstand ein eindrucksvoller Dialog von Text und Musik als Gebet.

Sentimentaler Gesang auf dem Cello

Zu Beginn des Konzertes stand „Nigun“ aus der Suite „Baal Shem“ auf dem Programm. Das Werk entstand 1923 zu Ehren des polnischen Rabbiners Baal Shem Tow. Nigun ist der improvisierende Gesang frommer Juden, der von der unermesslichen Größe Gottes erzählt. Ursprünglich komponierte Bloch das Werk für Violine, doch verdeutlichte Bergers Bearbeitung für Cello genial den sentimentalen Gesang in einer Synagoge.

Es folgten einige Sätze aus der Suite „From Jewish Life“, die 1925 in Ceveland erstmals aufgeführt wurden. „Prayer“ (Gebet) ist ein tief trauriges Andante moderato. In „Supplication“ (Flehen) wird der Gesang des Cellos drängender, quasi als leidenschaftlicher Bittgesang in der Not. Im „Jewish Song“ („Jüdisches Lied“) benutzte Berger einen Dämpfer. Hier wird die hebräische Seele in einem typischen Volkslied angesprochen. Gekonnt setzte der Cellist bei allen Sätzen Akzente und dirigierte das kleine Ensemble. Durch Kopfnicken gab er den Einsatz für die sehr passend dazu ausgewählten Rezitationstexte aus dem Buch der Psalmen.

Stürmischer Applaus

„Voice In The Wilderness“ ist ursprünglich eine sinfonische Dichtung mit obligatem Cello. Auch hier gelang es dem Ensemble, das Spätwerk Blochs aus dem Jahr 1936 gekonnt für eine kammermusikalische Besetzung herunterzubrechen. Es ist ein Höhepunkt des sakralen Schaffens des jüdischen Komponisten. Schlusspunkt war die „Meditation Hébraique“, mit der das stimmungsvolle Konzert leise ausklang. Nach einer langen Pause setzte der stürmische Applaus des begeisterten Publikums ein, der auf Wunsch der Interpreten bis zum Schluss aufgespart worden war. Als Dankeschön gab es als stimmungsvollen Ausklang eine Zugabe der Musik Blochs mit einem Psalmtext.

Zum Abschluss des VilsArt Festivals treffen am Sonntag, 10. September, Texte von Frank-Thomas Mitschke auf Musik von Julius und Hyun-Jung Berger. Beginn ist um 18 Uhr in der Kohlehütte bei der Hammerschmiede St. Anna. Eintritt: freiwillige Spenden.