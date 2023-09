Jugendliche bauen bei Plansee Roboter und entwickeln Apps

Wie Kinder und Jugendliche in fünf Tagen zu Digitalexperten werden. Das Ferienprogramm organisierte die Firmengruppe mit einem Makerspace der TU München.

22.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Sie haben sich als App-Entwickler, 3D-Grafiker und Roboterbaumeister betätigt. Und sie stellten ihre Ingenieursfähigkeiten und ihren Entdeckergeist unter Beweis: Die 44 Mädchen und Buben aus dem Außerfern und dem Allgäu, die beim fünftägigen Ferienprogramm „Digital Days 2023“ bei der Plansee-Firmengruppe in Reutte teilnahmen. Das kostenlose Ferienprogramm hatte Plansee gemeinsam mit dem Unternehmer-Makerspace der TU München organisiert.

Als die Kinder und Jugendlichen die Medaillen für ihre selbst-konstruierten Spaghetti-Brücken überreicht bekamen, strahlten sie miteinander um die Wette. Aufgegliedert in zwei Gruppen erlebten sie zuvor mit fünf Betreuern das Abenteuer „Digital“ und warfen zudem einen Blick hinter die Kulissen von Plansee – ob beim Mittagessen in der Kantine, am 3D-Drucker in der Additiven Fertigung oder bei einer Führung durch das Ausbildungszentrum.

Was UX, VCAD und Co. bedeuten

In den Abschlussveranstaltungen mit den Familien stellten dann nicht nur die Betreuerinnen vor, was die Kids gelernt und geleistet hatten. Vielmehr griffen die 12- bis 14-Jährigen selbst zum Mikro und erklärten, was UX, CAD und Co. bedeuten. Denn in den 35 Stunden des Ferienprogramms übten sie sich in diesen Anwendungen.

So designten sie am Bildschirm eigene Tassen und Papierschleudern und holten diese per 3D-Druck „in die materielle Welt“. Einen selbst gebauten Roboter programmierten sie so, dass er einen Parcours eigenständig abfahren kann. Auch mit Augmented Reality experimentierten sie, entwarfen eine Finanz-App für Jugendliche und gravierten eigene Zeichnungen via Vektordesign und Lasercutter in ein Stück Holz.

3D-Kopie von sich selbst als Erinnerung

Als Preis für die beste Antwort auf eine Schätzfrage nahmen Sophia, Gabriela, Julius und Pierre ein besonderes Erinnerungsstück mit: eine kleine Figur von sich, die die Mitarbeiter der Additiven Fertigung bei Plansee mithilfe eines handgeführten 3D-Scanners von ihnen gefertigt hatten.

Plansee-Vorstandsvorsitzender Karlheinz Wex betonte, wie wichtig es sei, naturwissenschaftliches Interesse bei Jugendlichen zu wecken und zu fördern. Andreas Schwenninger aus dem Plansee-Vorstand hob die Bedeutung der Digitalisierung in der Wirtschaftswelt hervor. „Die Digitalisierung findet nicht nur in der IT, sondern überall statt. Deshalb brauchen wir in allen Bereichen Menschen, die sie vorantreiben“, sagte er. „Digitales Know-how und Kreativität werden überall gebraucht, um Ideen entstehen zu lassen und sie gemeinsam umzusetzen.“