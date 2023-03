Jugendlichkeit ist Trumpf in Eisenberg

Unter den Aktiven der Musikkapelle Eisenberg ist die Mehrzahl unter 25 Jahre. Wie das gelungen ist und warum sich Dirigent Markus Brenner zurückzieht.

14.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Jugendlichkeit ist bei der Musikkapelle Eisenberg angesagt: Von den 47 aktiven Musizierenden ist die Mehrzahl unter 25 Jahre alt – und mit Max Schabel hat nun auch ein junges Mitglied den Vorsitz übernommen. Wie der Verein erfolgreich um Nachwuchs wirbt, warum Dirigent Markus Brenner nach 15 Jahren den Dirigentenstab weitergeben will und was die Besucher beim Frühjahrskonzert am kommenden Samstag, 18. März, erwartet.

Engagierte Jugendleiterin

Dass unter den Musikerinnen und Musikern so viele junge Leute sind, ist laut Dirigent Brenner der hoch qualifizierten und ebenso engagierten Jugendleiterin Sonja Köhler zu verdanken. Sie sorge schon seit 15 Jahren mit gezielter Schüler- und Jugendausbildung dafür, dass immer wieder talentierte Kräfte nachkommen. Mit ihrer Jugendkapelle Hopferau-Eisenberg II wird Sonja Köhler beim Konzert am Samstag vor der Pause und bei den Ehrungen mit den Kompositionen Game of Thrones in einem Arrangement von Jay Bocook sowie Movie Milestones von Hans Zimmer das beachtliche Können der Jungmusikanten unter Beweis stellen. Von ihren Schützlingen stammen 33 aus Eisenberg und sieben aus Hopferau.

Dirigent macht frischen Kräften Platz

15 Jahre sind genug, sagt unterdessen Markus Brenner auf die Frage, warum er sich entschlossen hat, den Taktstock im Herbst abzugeben. Nach der langen Zeit, in der er als sehr umsichtiger und menschlich recht kollegialer Dirigent das Orchester leitete, sollen junge, frische Kräfte mit neuem Elan und neuen Ideen zum Zug kommen. Es würde ihn besonders freuen, wenn der neue Dirigent aus den eigenen Reihen nachkomme. Die Bewerbungen werden jedoch aus allen Richtungen wohlwollend geprüft.

Ein junger Vorsitzender: Max Schabel Bild: Albert Guggemos

Belebende Jugendlichkeit verkörpert der erst vor einem Monat neu gewählte Vorsitzende und bisherige stellvertretende Vorsitzende des Eisenberger Musikvereins, Maximilian Schabel. Er dient der Kapelle als Schlagwerker, von Beruf ist er Molkerei-Fachmann und arbeitet gegenwärtig in der Sennerei Lehern bei Hopferau. „Wir sind hier sehr gut aufgestellt“, schwärmt der frisch gebackene Vorsitzende der Kapelle. Im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Zell finde sich nicht nur großzügiger Platz für die Probearbeit. Hier steht auch ein großer Abstellraum bereit, und oben befindet sich ein wohnlicher Aufenthaltsraum, wo nach den Proben die Kameradschaft gepflegt werden kann. Der Zusammenhalt, schwärmt Schabel, sei seither nochmals besser geworden.

Ältester Verein Eisenbergs

Die Musikkapelle ist der älteste und aus kultureller Sicht einer der bedeutendsten Vereine der Gemeinde Eisenberg. Im Jahr 2017 feierte die Musikkapelle mit dem Schützenverein ein viertägiges, sehr erfolgreich verlaufenes Doppel-Jubelfest. Dabei konnte die Kapelle auf 175 Jahre ihres Bestehens und der Schützenverein auf 110 Jahre zurück blicken. In all den Jahren hatte das Orchester, das sich bis in die 1960er Jahre Musikkapelle Zell nannte, ungezählte große und kleinere, kirchliche und weltliche Feste musikalisch gestaltet und dabei immer die Menschen erfreut. Die aktiven Musikantinnen und Musikanten erfahren durch die Möglichkeit, mit schönen Klängen Freude zu bereiten, innere Harmonie und seelische Ausgeglichenheit, weil die Freude der Beschenkten immer zum Urheber zurückkommt.

Von "Farmers Tuba" bis zur Operette

Für das Frühjahrskonzert am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Speiden hat Dirigent Markus Brenner ein sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammengestellt, auf das die Mitwirkenden als den musikalischen Höhepunkt des Jahres hin eifern und auf das sich die Besucher freuen dürfen. Es gibt klassische Musik, sinfonische Blasmusik (unter anderem mit „Imagasy“), typische Blasmusik mit Polka und Marsch, darunter das Tuba-Solo „Farmers Tuba“, aber auch Film- und moderne Unterhaltungsmusik wie „The Imperial-March“ und „Lippen schweigen“ aus der Operette die „Lustige Witwe“. Auf weitere Überraschungen dürfen die Besucher gespannt sein. Seit Anfang Januar haben sich die Akteure bei vielen Satz- und Gesamtproben auf den Abend vorbereitet und hoffen nun auf gutes Gelingen.