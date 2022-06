Justizministerkonferenz in Schwangau: 16 Politiker ganz unter sich in leerem Luxus-Hotel

Das Ameron-Hotel ist noch bis Donnerstag Schauplatz der Konferenz aller Justizminister der Länder. Geöffnet hat das 136 Zimmer Nobel-Haus bislang aber nicht.

01.06.2022 | Stand: 16:51 Uhr

Das Bild wirkt ein wenig paradox: Während auf der einen Seite der Straße hunderte Touristen vorbeischlendern, ist jenseits davon alles hermetisch abgeriegelt. Zwei Polizisten empfangen Einen an der Pforte. Durchgelassen wird nur, wer auf ihrer Liste vermerkt ist. Ausgerechnet am Fuße von Bayerns Touristenmagnet Schloss Neuschwanstein treffen sich die Justizminister aller Länder in dieser Woche zu ihrer Konferenz. Und ausgerechnet in einem 136 Zimmer großen Luxus-Hotel, das eigentlich noch geschlossen hat.

