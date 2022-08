Warum ein Nesselwanger wegen 25 Euro ins Gefängnis musste

Über Monate hinweg weigerte sich Manfred Berger aus Nesselwang, die Gebühren für einen Parkverstoß zu bezahlen. Schließlich landete er in der JVA Kempten.

Ins Gefängnis wegen 25 Euro? Was kurios klingt, hat Manfred Berger aus Nesselwang erlebt. Über Monate hinweg weigerte sich der Ostallgäuer, seine Strafe zu bezahlen, die ihren Ursprung in einem kleinen Parkverstoß hatte. Auch nach mehrfachen Aufforderungsschreiben, Anhörbögen, Erinnerungen, Mahnungsschreiben und Vollstreckungsvorankündigungen der Stadt Füssen lenkte Berger aus einem bestimmten Grund nicht ein.

Doch von vorne: "Der Strafzettel ist bei mir irgendwie untergegangen", sagt Manfred Berger. "Ich habe im Frühjahr 2021 in Füssen geparkt und die Parkzeit etwas überschritten", erzählt er. Kurz darauf kam die Benachrichtigung der Stadt Füssen, dass er ein Bußgeld in Höhe von zehn Euro für diese Ordnungswidrigkeit zahlen müsse - so wie es bei Parkverstößen üblich ist. "Es war keine Absicht, dass ich die zehn Euro nicht bezahlt habe."

Nesselwanger sträubt sich gegen zusätzliche Gebühr: "Ich sehe nur diese immense Steigerung um 250 Prozent nicht ein"

Wenig später erhielt er eine Erinnerung von der Stadt Füssen. Zusätzlich zu den zehn Euro für den Parkverstoß sollte Berger nun 25 Euro für die Verzögerung und 3,50 Euro Zustellgebühr des Erinnerungsschreibens bezahlen. Er habe auf die Erinnerung hin sofort das Verwarnungsgeld von zehn Euro und die Zustellgebühr von 3,50 Euro überwiesen. "Ich weigerte mich aber, die nicht weiter definierte Gebühr von 25 Euro zu bezahlen." Weil er nicht den vollen Betrag gezahlt hatte, bekam er die 13,50 Euro wieder zurück. Inklusive Erinnerung, den vollen Betrag von 37,50 zu bezahlen. Das wiederholte sich über Wochen hinweg mehrfach.

"Es geht mit echt nicht um den Betrag von 25 Euro", sagt Berger. "Ich sehe nur diese immense Steigerung um 250 Prozent nicht ein - das ist einfach unverhältnismäßig."

Was Berger für unverschämt teuer hält, ist allerdings gesetzlich verankert. Die Kosten für den Bußgeldbescheid in Höhe von 25 Euro seien im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten der Stadt Füssen festgehalten, sagt Stadtsprecher Felix Blersch. Und dieses Gesetz richte sich nach dem Bußgeldkatalog, der vom Verkehrsministerium herausgegeben wird.

Seit November 2021 dürfen für Parkverstöße Verwarnungsgelder in Höhe von 20 bis maximal 40 Euro erhoben werden. Für die Zustellung fällt deutschlandweit eine Pauschale von 3,50 Euro an.

So lief die Erzwingungshaft in der JVA Kempten ab

Im Fall von Manfred Berger schaltete die Stadt Füssen einen Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts in Kaufbeuren ein, um den Geldbetrag zu vollstrecken. Als Berger sich weiter weigerte, die zusätzlichen Gebühren zu bezahlen, erhielt er eine Ladung zum Antritt einer Erzwingungshaft, wie es im Schreiben des Amtsgerichts heißt.

Berger ist sich bewusst, dass er die Situation mit seinem Verhalten auf die Spitze treibt. "Ich dachte mir aber, den Spaß gönne ich mir mal", sagt er. "Einen Tag Abenteuer-Urlaub, wie ihn sonst niemand hat."

Innerhalb einer Frist von zehn Tagen Anfang August 2022 sollte Berger sich in der JVA Kempten zur Erzwingungshaft einfinden. Dort durchlief er dann den gewöhnlichen Aufnahme-Prozess: Er habe seine Kleidung ablegen, Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen und Gefängniskleidung anziehen müssen. "Das war schon seltsam, wie ich dort splitterfasernackt vor den Angestellten stand", sagt er.

Als er bereits in Gefängniskleidung darauf wartete, in eine Zelle zu kommen, habe ein Gefängnismitarbeiter seinen Fall hinterfragt. "Schließlich wurde entschieden, dass die Haftstrafe in keinem Verhältnis zur Tat steht, ich die ursprünglichen 10 Euro bezahlen muss und wieder gehen kann", sagt Berger. Nach nur 90 Minuten habe er also, ohne eine Zelle von innen gesehen zu haben, die JVA Kempten wieder verlassen. Damit sei der gesamte Prozess, der sich nun über ein Jahr zog abgeschlossen, sagt Berger.

Aber wie kann das sein? Sobald die eigentliche Geldbuße von 10 Euro bezahlt ist, sei der Fall für das Gericht erledigt, sagt eine Sprecherin des Amtsgerichts Kaufbeuren. Die zusätzlich entstandenen Kosten betreffen die Stadt oder das Ordnungsamt. "Diese Kosten könnte die Stadt in einem zivilrechtlichen Verfahren geltend machen", sagt die Sprecherin. Das heißt, das Ordnungsamt müsste die Gebühren separat einklagen.

"Für mich war es sehr interessant, wie das alles ablief", sagt Berger abschließend.

