KAB Füssen entdeckt Prunk in Schloss und Kloster

Ausflug führt nach Ochsenhausen und Kronburg. Was die Ausflügler in einem Renaissance-Bau besonders beeindruckte.

06.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die KAB-Gemeinschaft Füssen hat eine Studien- und Ausflugsfahrt nach Ochsenhausen, Kronburg und Memmingen mit 49 Teilnehmenden unternommen.

Gottesdienst in Klosterkirche

In Ochsenhausen besichtigte man die Klosterkirche, in der die Gruppe mit Präses Pfarrer Frank Deuring Gottesdienst feierte. Eine Führung durch die ehemalige Klosteranlage schloss sich an. Heute befindet sich darin eine Musikakademie des Landes Baden-Württemberg, geführt von einer Stiftung. Das ehemalige Kloster beeindruckte die Teilnehmenden durch seine Deckenbilder, geschmückte Treppenhäuser, eine Holzkassettendecke und wertvoll geschnitzte Türen.

Jagdzimmer und Konzertsaal

Nach dem Mittagessen ging es weiter nach Kronburg, wo die Gruppe durch das Schloss geführt wurde. In dem Renaissance-Gebäude sind ein Jagdzimmer, Salons und ein Konzertsaal, sowie die Ahnengalerie und Prunkräume der ehemaligen Besitzer zu sehen. Auch eine kleine Kapelle befindet sich im Schloss, in der auch heute noch an Weihnachten die Christmette gefeiert wird, außerdem finden Taufen und Hochzeiten und andere Privatfeiern statt.

In Memmingen hatte die Gruppe Zeit für einen Kaffee.

Die Führungen in Ochsenhausen und Kronburg wurden gefördert vom katholischen Erwachsenenbildungswerk.