Kabinenumbau beim FC Füssen kurz vor der Fertigstellung

Endlich Platz für die 40 Kicker seiner Männerteams hat der FC Füssen jetzt geschaffen. Warum das nicht zuletzt dank der Sparkasse Allgäu möglich war.

27.04.2022 | Stand: 16:20 Uhr

Über weitere finanzielle Unterstützung bei seinen laufenden Bauvorhaben darf sich jetzt Fußball-Kreisligist FC Füssen freuen. Aus den Händen von Sparkassen-Chef Manfred Hegedüs nahmen die Verantwortlichen nun einen symbolischen Scheck in Höhe von 4000 Euro entgegen. Die Vertreter der Bank, unter denen auch das stellvertretende Sparkassen-Vorstandsmitglied aus Füssen, Rochus Nickl, war, ließen sich dabei die Aus- und Umbauten zeigen.

Sparkasse Allgäu spendet 4000 Euro für den Kabinenumbau des FC Füssen

Über 20.000 Quadratmeter umffasst das Areal des FC Füssen im Weidach inzwischen. Darüber und über die enorme ehrenamtliche Leistung der Fußballer staunten die Banker einer Vereinsmitteilung zufolge nicht schlecht. „Seit 2017 bauen wir an unserer schönen Anlage und haben viele Baustellen abgeschlossen. Vereinsmitglieder von klein bis groß haben mitgeholfen, vor allem die Vollmannschaften waren super fleißig“, sagt FCF-Vorsitzender Florian Durrer.

Nur noch der Putz fehlt an den neuen Kabinen des FC Füssen

Als Dank dafür erfüllten die Verantwortlichen den Männer–Teams den lang ersehnten Wunsch, endlich die in die Jahre gekommenen Kabinen zu sanieren und zu vergrößern. „Bis auf die Verputz- und Fliesenarbeiten sind wir inzwischen fertig, die Jungs haben nun circa 20 Quadratmeter mehr Fläche“, sagt Durrer. Bei Trainings und Spielen hätten so nun alle einen Platz, zum Teil seien nämlich 40 Leute gleichzeitig in der Kabine. „Auch hier haben wir viel in Eigenleistung geschafft, aber die Spende der Sparkasse hilft die Materialkosten niedrig zu halten“, sagt Hans-Peter Driendl, der die Baumaßnahme leitet. Manfred Hegedüs freut sich aus dem Spendentopf der Sparkasse Allgäu dem FCF diesen Betrag zur Verfügung stellen zu können. „Man sieht hier sehr deutlich, dass beim FC Füssen die Mitglieder gerne mitarbeiten, sie können stolz auf ihren Verein sein“.