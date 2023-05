Kapelle an der Halblech-Mündung: Klein aber kunstvoll

Für die Ausstattung der schmucken Marienkapelle in Helfenwang wurde auch ein spanischer Meister kopiert.

28.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

An der Mündung des Halblechs in den Lech liegt der Weiler Helfenwang (Gemeinde Halblech). Der Ortsname „Helffenwang“ taucht erstmals 1503 in den Quellen auf und bedeutet so viel wie „Waldwiese des Helfo“, dem damals wohl dieses Gebiet gehörte. Dort wurde zwischen 1891 und 1908 ein kleines, aber kunsthistorisch interessantes Gotteshaus errichtet, in dem sich der Zeitgeist der Jahrhundertwende und die Verehrung Mariens widerspiegelt.

"Kunstblümlein abseits vom Weg"

Im Füssener Blatt vom 1. August 1908 wird die 1891 errichtete Marienkapelle als „Kunstblümlein abseits vom Weg“ bezeichnete. Der damalige Redakteur schwärmte von den Stuckarbeiten, die Josef Schnitzer aus Bayerniederhofen um 1895 im Stil des Neubarock angefertigt hatte.

Frau stiftet ihr Heiratsgut

Josef Köpf aus Helfenwang hatte 1891 die Kapelle zu Ehren der Mutter Gottes bauen lassen. Seine Frau Maria schenkte dazu ihr Heiratsgut. Den neugotischen Altar fertigte 1891 der Schreiner Pfanzelt. In ihm befinden sich Figuren der Heiligen Maria, Josefs und des Antonius’ von Padua. Der Bauherr hielt sich dabei jedoch nicht genau an die genehmigten Pläne, sondern veränderte die Ausführung nach seinen Wünschen, wie es im Archiv des Bezirksamtes Füssen belegt ist: Der „Plan entspricht nicht der heutigen Ansicht. Bau vollendet 9. Juni 1892.“ Die Stuckarbeiten waren spätestens 1908 fertiggestellt. Im Langhaus kopierte Josef Schnitzer aus Bayerniederhofen das Bild „Unbefleckte Empfängnis“ des spanischen Malers Bartolomé Esteban Murillo (1618 - 1682). Es zeigt Maria auf einer Wolke stehend, die von plastisch ausgearbeiteten Engeln getragen wird. In den Eckmedaillons sind je ein Trompete spielender Engel und ein Pauke spielender Engel auf einer Wolke sitzend zu sehen, die mit zahlreichem Blumenschmuck eingerahmt sind.

Wetterregeln und Marienlieder

Im Mai wird nicht nur Maria mit Rosenkranzgebeten und Maiandachten verehrt. Zahlreiche Marienlieder loben die Gottesmutter. Mit Bittgängen und Wallfahrten hofft man auf eine gute Ernte. Viele Bauernregeln weisen auf das Wetter im Sommer hin. So heißt es: „Grünt die Eiche vor der Esche, gibt’s im Sommer große Wäsche. Treibt die Esche vor der Eiche, bringt der Sommer große Bleiche.“