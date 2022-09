In der Wies wird die Gemeinschaft gefeiert: 75 Jahre Katholische Mannschaft

Die Katholische Mannschaft in der Wies zelebriert seit 75 Jahren die Familienfeiern. Der älteste Teilnehmer (81) war schon als Kind bei der Wieswoche dabei.

01.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Mehr als 120 Teilnehmer feierten Ende August das 75-jährige Bestehen der Familienferienwoche der Katholischen Mannschaft in der Katholischen Landvolkshochschule Wies. Einige Familien reisten extra zum Festtag an, über hundert Teilnehmer verbringen noch bis Sonntag, 4. September, Ferientage in der Wies. Der Festtag wurde mit einem Empfang in der Landvolkshochschule, einem historischen Rückblick in Form einer Fotoausstellung und einem festlichen Gottesdienst gestaltet. Pallottinerpater Christoph Lenz, der der Gemeinschaft seit vielen Jahren verbunden ist, feierte den Gottesdienst in der Hauskapelle der Landvolkshochschule.

In der Wies in Steingaden wird die Gemeinschaft gefeiert

„Wir feiern an diesem Tag die Gemeinschaft, die sich durch die Generationen immer wieder verändert hat, im Kern aber eine urchristliche Gemeinde auf Zeit ist“, sagt Verena Wowra-Weis, die seit einigen Jahren die Leitung der Wieswoche hat. Dabei betont sie jedoch, dass die Tage in der Wies vor allem durch Selbstorganisation geprägt sind. Jeder bringe seine Fähigkeiten und Neigungen ein: beim gemeinsamen Singen, beim Organisieren von Ausflügen, bei der Vorbereitung und Durchführung des täglichen Abendgebets für die Kinder und vielem mehr.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".

„Durch all die Jahre ist diese besondere Gemeinschaft in dieser zum Teil noch unberührten Natur für mehrere Generationen eine Heimat geworden,“ erläutert Verena Wowra-Weis. Der älteste Teilnehmer ist 81 Jahre und war schon als Kind bei der Wieswoche dabei, die jüngste Teilnehmerin ist acht Monate, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gruppenfoto der Wieswoche aus dem Jahr 1956 mit Prälat Johannes Dischinger (fünfter von rechts). Bild: Privat

Rückblick: Die erste Wieswoche fand 1947 noch im Prälatenhaus hinter der Wieskirche statt. Kriegsrückkehrer, die sich vor und während des Krieges in der – verbotenen – Katholischen Jungmännergemeinschaft engagiert hatten, gründeten 1946 die Katholische Mannschaft. Sie sei von Anfang an von der liturgischen Erneuerung und der Gleichberechtigung von Mann und Frau geprägt gewesen. Durch die Verbindung zum ehemaligen Diözesanjugendpfarrer Alfons Satzger, der inzwischen Wallfahrtsseelsorger in der Wies war, konnte die neu entstandene Gemeinschaft 1947 zum ersten Mal eine Ferienwoche in der Wies durchführen. Aus bescheidenen Anfängen in den 1950er Jahren wurden in den 1960er Jahren in der neugebauten Landvolkshochschule Familienferienwochen, die die Familien geprägt und bereichert haben.

Generationenwechsel ist immer wieder gelungen

Lesen Sie auch

Ein Zeichen der Hoffnung und der Gemeinschaft Heilig-Kreuz-Kirche in Kaufbeuren feierlich wiedereröffnet

Prälat Johannes Dischinger, der bis 1953 Kurat an der Wieskirche war, begleitete die Gemeinschaft ein Leben lang. Er prägte die liturgische Erneuerung des II. Vatikanischen Konzils in der Diözese Augsburg, die Wieswoche war seine Kerngruppe, von der viele Frauen und Männer die Impulse in ihre Pfarreien hineintrugen. Es gelang immer wieder ein Generationenwechsel, neue Familien kamen hinzu und fanden an dieser Form der Gemeinschaft Gefallen.

Heute organisieren die Enkel der Gründergeneration die Familienferienwoche. Über all die Jahre sind laut Mitteilung wichtige Elemente wie Singen, Beten, Spielen, Wandern und geistliche Impulse gleich geblieben. Auf aktuelle Themen geht die Gemeinschaft in ihren geistlichen Impulsen ein, die in diesem Jahr wieder der Münchner Theologe Hans Fellner mit dem Thema „Frieden“ übernimmt. „Kontinuität und Wandel“, sagt Verena Wowra, „mit diesen Maximen wollen wir in die Zukunft gehen und weiterhin als Gemeinschaft zusammenhalten.“

(Lesen Sie hier, wie der TSV Steingaden 100-jähriges feiert.)