Kern Werkzeugbau in Füssen: Spatenstich für neues Gebäude, nächste Generation übernimmt.

Das Unternehmen Kern-Werkzeugbau in Füssen-Weißensee erweitert sein Firmenareal. Wie es mit dem Traditionsbetrieb in der Zukunft weitergehen soll.

07.12.2022 | Stand: 15:05 Uhr

Beim Spatenstich für die neue Büro- und Produktionshalle der Firma Kern Werkzeugbau am Ortsrand von Weißensee-Wiedmar stand schon die Nachfolgegeneration bereit: Der 75-jährige Walter Kern feierte die Grundsteinlegung mit Tochter Marina Geiger, die nach Abschluss der Bauarbeiten voraussichtlich die Leitung der Firma Walter Kern Werkzeugbau zusammen mit ihrem Ehemann Tobias übernehmen wird.

Die 360 Quadratmeter großen Büro- und Mitarbeiterräume sowie der 800 Quadratmeter bietende Produktionsbereich werden die bestehenden Geschäftsräume in der Mitte von Wiedmar ergänzen. Die modernen Räume würden heute von Mitarbeitern erwartet, ist sich die Familie Kern sicher. Mit dem Neubau hofft man auch, Mitarbeiter nicht nur halten, sondern auch neue gewinnen zu können. Familienintern habe man sich darauf geeinigt, dass die Tochter das Unternehmen übernimmt. Die Söhne Markus und Thomas helfen immer wieder mal mit, wenn Bedarf besteht. Grundsätzlich aber gehen sie beruflich eigene Wege.

Firma Kern Werkzeugbau in Füssen-Weißensee erweitert

Die Firma Kuhn-Bau übernimmt das Projekt bis zum Einzug. Pascal Pohl stellte beim Spatenstich die Details vor, so auch die Besonderheit, dass eine erneuerbare Energietechnik angewandt werde. Demnach wird dieser Neubau aktiv gekühlt, die Luft-Wärme-Pumpe diene zum Heizen wie auch zum Klimatisieren. Mit der Modernisierung wolle man „den modernen Maschinenpark widerspiegeln und so die Möglichkeiten schaffen, neue Wege in Richtung Automation zu gehen“, zeigen sich geschäftsführender Gesellschafter Walter Kern wie auch Geschäftsführer Christian Sencar überzeugt.

Wichtiger mittelständischer Betrieb für Füssen

Die Bedeutung von Kern für Füssen unterstrichen Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und Stadtratsmitglied Niko Schulte (Füssen-Land). Der 30 bis 40 Mitarbeiter umfassende ortsansässige Betrieb sei aus Weißensee nicht mehr wegzudenken: „Weißensee ohne ein Unternehmen Kern können wir uns nicht denken.“ Eichstetter lobte den Mut, in diesen unsicheren Zeiten so ein Projekt zu wagen.

Das unterstrich auch Schulte vom finanzierenden Geldinstitut. So blicken alle Beteiligten auf den August 2023. Da soll bereits das Gebäude bezugsfertig sein, dessen bisherige Erdarbeiten die heimische Firma Scheibel ausgeführt hat und möglicherweise auch die Hochbauarbeiten ausführen wird.