Renovierter Jugendtreff in Halblech: Was für Jugendliche in Bayerniederhofen geboten ist

Nach monatelanger ehrenamtlicher Arbeit haben Eltern den alten Jugendtreff modernisiert. Ein besonderes Highlight soll der Kinotag werden.

29.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

In Bayerniederhofen gibt es wieder einen Platz für Jugendliche: Am Freitag eröffnete der neu gestaltete Jugendtreff, der unter der Trägerschaft der Gemeinde steht. Möglich geworden ist der Treff durch ehrenamtliches Engagement und Spenden.

Halblech: Altes Jugendheim wurde renoviert

Im Juni hat sich eine Gruppe Mütter und Väter aus der Gemeinde Halblech zusammen getan und die Renovierung des alten Jugendheimes in Angriff genommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Jahre wurden die Räumlichkeiten nur noch spärlich genutzt. Letztendlich entstand die Idee, dass es der Gemeinde gut tut, für Kids und Jugendliche wieder eine Örtlichkeit zu schaffen. Die Eltern räumten alles heraus, putzten, reparierten und strichen frisch. Mit gespendeten Möbeln und Schnäppchen aus dem Internet wurden die Räume anschließend neu gestaltet. Nun gibt es im Jugendtreff eine große Sofaecke und weitere Sitzmöglichkeiten – ein Tischkicker und eine elektronische Dartscheibe laden zum Spielen ein.

An der neuen Theke können Süßigkeiten und Getränke erworben werden. Über 50 Besucher kamen am Freitag zur Eröffnung. Der Jugendtreff öffnet immer am letzten Freitag im Monat („offener Treff“). Von 16 bis 18 Uhr sind Kids im Alter von neun bis elf Jahren eingeladen, die Räume für sich zu nutzen und von 18.30 bis 20.30 Uhr gilt das Angebot für Kinder beziehungsweise Jugendliche ab elf Jahren und älter.

Turnhalle Bayerniederhofen: Sportangebote für Jugendliche

Samstags wird es auch immer mal Angebote in der Turnhalle Bayerniederhofen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geben (Basketball/ Fußball/ Tischtennis/Hockey). Und ein besonderes Highlight wird einmal im Monat der „Kinotag“ sein (mit wechselndem Programm bei freiem Eintritt). Der erste Tag findet am 1. Oktober ab 16 Uhr statt. Die Betreuung des Jugendtreffs übernimmt Marion Treber, sie wird dabei von einem Team unterstützt. Die komplette Renovierung, das Herrichten und nun auch die Betreuung wurde und wird zu 100 Prozent ehrenamtlich geleistet, heißt es in der Mitteilung.

Unterstützung kommt von Bürgermeister Johann Gschwill, von den Jugendbeauftragten Veronika gschwill und Pierre Dantino sowie dem Kreisjugendring Ostallgäu.

