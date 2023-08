Klangvoller Abend in Rückholz mit Kindern und Jugendlichen

Beim Konzert der Jugendkapellen aus Rückholz und Nesselwang hören die Besucher Stücke verschiedenster Richtungen. Sieben junge Musizierende werden geehrt.

06.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Für einen abwechslungsreichen und klangvollen Abend haben jungen Musizierende aus Nesselwang und Rückholz beim Jahreskonzert des Schülerblasorchesters und der Nesselholzer im Gemeindesaal Rückholz gesorgt. Das jüngere Schülerblasorchester unter der Leitung von Gabriel Maget begann mit „Hard Rock Blues“ von John Higgins. Gleich darauf ließen die 22 Instrumentalisten die 1970er Jahre wieder auferstehen mit „Barbara Ann“, arrangiert von Michael Sweeney. Es folgten der „Bottom Bass Boogie“ sowie das Stück „I got Rhythm“ von Michael Story, bevor das Schülerblasorchester die Bühne den älteren Nesselholzern überließ.

Die 70er Jahre lassen grüßen

Diese begannen unter der Leitung von Fabian Schnalke mit dem bekannten Marsch „Freude zur Musik“ arrangiert von Karl Safaric. Auch das ältere Orchester sprang daraufhin in die 70er, mit dem Lied „I’m a Believer“ der Monkees. Es folgte das Stück „Go West“ von „Village People“ bevor die Kapelle schließlich mit der „Slavonicka-Polka“ von Siegfriend Rundel in eine traditionellere Richtung ging. Besonders kräftigen Applaus der rund 100 Zuhörer gab es für „Best of James Bond“. In dem von Paul Murtha arrangierten Medley kamen musikalische Höhepunkte aus den James-Bond-Filmen „Gold Finger“, „Skyfall“ und „Live and Let Die“ zu Gehör. Es folgte das Lied „Irish Dream“ von Kurt Gäble. Aufgrund des großen Applauses spielten die 30 Musikanten der Nesselholzer noch den Walzer „Ein Strauß für dich“ von Thomas Berghoff. Daraufhin kamen nochmal die jungen Musikanten aus dem Schülerblasorchester auf die Bühne, um mit dem „Banana Boat Song“ gemeinsam mit den Nesselholzern das Konzert abzurunden.

Leistungsabzeichen vergeben

An dem Abend wurden zudem sieben Musikanten mit einem Leistungsabzeichen geehrt. Tobias Barnsteiner, Julia Kreuzer, Melina Möst, Tobias Häfele, Quirin Huber und Julia Martin bekamen das bronzene Leistungsabzeichen für die erfolgreiche Teilnahme am D1-Kurs. Sofie Mayr wurde sogar das silberne Leistungsabzeichen für die erfolgreiche Absolvierung des D2-Kurses verliehen. Martin Fichtl vom Vorstand des Bezirks III Füssen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund überreichte den jungen Musizierenden ihre Urkunden und motivierte sie, auf diesem Weg weiterzumachen. Zudem lobte er die beiden Dirigenten der Kapellen für die musikalischen Leistungen an dem Abend: „Es war sehr beeindruckend zu sehen, was ihr hier wieder auf die Beine gestellt habt“.