Klassensprecher aus Schulen in Füssen kommen zusammen

Im Jugendtreff in Füssen beraten Schülerinnen und Schüler über den Alltag an Schulen, über Ideen zur 75-Jahr-Feier des Füssener Gymnasiums und über Rassismus

27.11.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause fand vor den Herbstferien wieder eine zweitägige Tagung der Schüler- und Klassensprecher des Gymnasiums Füssen statt. Organisiert hatte die Veranstaltung die Schülermitverwaltung des Gymnasiums Füssen unter Einhaltung aller Coronaregelungen, weshalb die Veranstaltung dieses Jahr ohne Übernachtung stattfand, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Als Tagungsort bot sich heuer der Jugendtreff in Füssen an, der mit seinen Räumlichkeiten und seinem hilfsbereiten Team dem Gymnasium Füssen ein gelungenes Seminar ermöglichte. Die Mitarbeiter des Jugendtreffs versorgten die Schüler bei ihrem Treffen mit Essen und Getränken und konnten bei einigen Fragen auch mit ihrem Know-How zur Verfügung stehen.

Schuljahr planen

Das Schuljahr planen und den Schulalltag verbessern. Das waren die Ziele, die sich die Schüler- und Klassensprecher sowie die beiden Vertrauenslehrer Britta Herz und Jörg Stüttgen gesetzt hatten. So sammelten die Schüler etwa Ideen für die 75-Jahr-Feier, die im Juli 2022 stattfinden soll oder überlegten sich, wie man die Vorweihnachtszeit auch in Zeiten von Corona festlich gestalten könne. Ein weiteres Thema war, wie man das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ in den Unterricht integrieren kann und welche Themen hier die Schüler beschäftigen.

Gemeinschaft stärken

Beim Besuch des Schulleiters Michael Gschnaidner und dessen Stellvertreterin Susanne Rogg machten die Schüler Vorschläge, wie der Schulalltag verbessert werden könne. Während der Pausen nutzten die Schüler die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten des Jugendtreffs – von Kickern bis Billard. Am Abend fand ein Abendessen statt, danach stand eine Gruselnachtwanderung auf dem Programm, die die Klassenstufensprecher der zwölften Klassen organisiert hatten. So blieb den Jugendlichen neben den Beratungen und Diskussionen genügend Zeit, sich zu unterhalten und damit die Gemeinschaft untereinander zu stärken.

Lesen Sie auch Was wünschen sich Teenager von der Füssener Stadtpolitik

Lesen Sie auch