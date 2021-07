Damit Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Spaß im Gebirge haben, hat der Roßhauptener Bergführer Thomas Hafenmair einige Tipps parat.

03.07.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Das Kind ist überfordert, hat keine Kraft mehr und quengelt, die Eltern sind gereizt und verlieren die Nerven – so kann es am Berg immer wieder zu gefährlichen Situationen kommen. Folge sind teils schwere Verletzungen, besonders in Klettersteigen, die auch bei Familien immer beliebter werden. Damit es überhaupt nicht erst zu solchen prekären Situation kommt, gibt der Roßhauptener Bergführer und Lehrer Thomas Hafenmair Tipps, worauf Eltern achten sollten.