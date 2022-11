Klimaarbeitskreis Roßhaupten: Für die Wärmeerzeugung Hackschnitzelanlage nutzen?

Der Klimaarbeitskreis Roßhaupten könnte sich für die nachhaltige Wärmeerzeugung eine Hackschnitzelanlage vorstellen.

11.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Klimaarbeitskreis Roßhaupten hat sich mit der Exkursion zum Nahwärmenetz in Seeg auseinandergesetzt. Aus diesem Praxisbeispiel ziehen die Teilnehmer auch Lösungsansätze für das eigene Projekt. Da in Seeg eine Pelletlösung realisiert wurde, war dies der Anlass, die Vor- und Nachteile mit einer Hackschnitzelvariante abzuwägen. Obwohl Pellets eine geringere Störanfälligkeit versprechen, soll nach Meinung des Arbeitskreises die Hackschnitzelheizung verfolgt werden, da neben dem Gemeindewald auch die anderen Waldbesitzer Nutznießer dieses Energieträgers wären, heißt es in einer Mittelung.

Klimaarbeitskreis Roßhaupten: Welche Betreiberform wählen?

Ein weiterer Punkt beschäftigte sich mit dem Thema, wie eine Betreiberlösung aussehen könnte. Der Vorteil einer Lösung als Komplettangebot, in der alle Kosten für die Anlage inklusive Wärmenetz als auch der Betrieb inklusive Wartung und Überwachung enthalten sind, habe zweifelsfrei Charme. Zumal wie beim Anbieter in Seeg durch die jahrelange Erfahrung auch die Optimierung der Anlage im Auge behalten und über den Energiepreis abgerechnet wird.

Demgegenüber ist laut Vorsitzendem Reinhard Kleinhenz der Bau einer Anlage zu sehen, die bis zur Übergabe und Inbetriebnahme fachlich betreut wird und dann die laufende Überwachung und der Betrieb als kommunale Vorsorgeleistung oder als privat-rechliches Unternehmen in Form einer Energiegenossenschaft betrieben wird.

Monopolstellung verhindern

Aus Sicht des Arbeitskreises wäre eine Mischform anzustreben, in der die Eigentumsrechte der Anlage, die ja als Teil der Infrastruktur der Gemeinde oder des Quartiers errichtet wird, nicht in Privathand sind. Die Monopolstellung bei dieser Variante wurde laut einem Teilnehmer nicht so positiv gesehen, weil die angeschlossenen Häuser dann quasi dem Kooperationspartner ausgeliefert seien. Anzustreben wäre deshalb eine Lösung, bei der der Betrieb der Anlage sinnvollerweise als Dienstleistung ausgelagert wird. Es ist schließlich nicht zu erwarten, dass in der Gemeinde für ein völlig neues Heizsystem das fachlich qualifizierte Personal vorhanden ist, das gerade in den ersten Jahren vorhandene Schwachstellen erkennen muss und dann die Optimierung veranlassen kann.

Für die weiteren Schritte und für die Beschlüsse, die vom Gemeinderat getroffen werden müssen, gilt es nun, das vom Gesetzgeber beschlossene 1,5-Grad-Ziel sowie die Abkehr von den fossilen Energieträgern umzusetzen, fordert der Arbeitskreis. Für den Heizungstausch ab 2025 wurde zudem ein Konzept veröffentlicht, wonach Heizungsanlagen mindestens mit 65 Prozent regenerativ erzeugter Energie betrieben werden müssen. Die gemeindeeigenen Gebäude können nun mit einem kleinen Wärmenetz zukunftsfähig gemacht werden, so der Vorschlag.

Private Hausbesitzer mit einbeziehen

Ein großer Nutzen und eine Vision für die ganze Gemeinde mit entsprechender CO2-Einsparung kann aber nur dann realisiert werden, wenn die ebenfalls von der Regierung beschlossenen Förderprogramme in optimaler Weise genutzt und auch möglichst viele private Hausbesitzer ihre Heizungen durch einen Anschluss an das Wärmenetz zukunftssicher machen können. Da dies eine freie Entscheidung jedes einzelnen ist, soll durch eine Datenerhebung ermittelt werden, welche Straßen und Gebäude in der mittel- und langfristigen Planung in die Machbarkeitsstudie einbezogen werden sollen. Eine Studie sei Voraussetzung, um im vor kurzem beschlossenen Förderprogramm BEW (Bundesprogramm effiziente Wärmenetze) berücksichtigt zu werden. Es geht also darum, ob und wie die Bürger auf dem Weg in die Transformation einer Energieversorgung eingebunden werden können.