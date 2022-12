Leiter des Notfallzentrums Füssen: Notfälle machen nicht vor Feiertagen halt

Verbringen Patienten über die Ferien und Neujahr die Zeit im Krankenhaus ist das für Betroffene oft schwer. Ein Mediziner richtet Appell an Bürger.

31.12.2022 | Stand: 07:00 Uhr

„Krankheiten und Notfälle machen natürlich nicht vor Feiertagen halt“, sagt der leitende Arzt des Füssener Notfallzentrums Dr. Philipp Zimmermann. Für Patienten sowie deren Angehörige und Bekannte sind es oft besonders schwierige Tage, wenn man über Weihnachten und Silvester im Krankenhaus liegen muss. Die Klinik versucht deshalb, je nach Möglichkeit, Erkrankte nach Hause gehen zu lassen.

Klinikleiter Füssen: "Wir versuchen, auf die Patienten einzugehen."

Es werde alles in Bewegung gebracht, um Patienten über Weihnachten, Silvester oder anderen Feiertagen nach Hause schicken zu können, berichtet Klinikleiter Martin Wiedemann. „Wir versuchen, auf die Patienten einzugehen.“ Natürlich müsse man dies aber mit Blick auf die medizinisch notwendige Behandlung machen. Krankheits- und Notfälle treten auch über Feiertage wie Weihnachten oder Silvester auf, ergänzt der Mediziner Zimmermann. Sein Rat: Wenn jemand medizinische Hilfe benötige, sollten Betroffene das nicht aussitzen. Das könne am Ende dazu führen, dass der Krankheitsverlauf schwerer werde, weil die Hilfe dann zu spät komme.

Im Mittelpunkt steht in Füssen die medizinische Behandlung

Den Wunsch der Patienten, Feiertage und besondere Anlässe zu Hause zu verbringen, könne man natürlich verstehen. „Das ist immer auch ein Kompromiss“, sagt Zimmermann. Aber: Im Mittelpunkt stehe die medizinische Behandlung. „Wir müssen uns die Frage stellen, was ist machbar und was nicht“, sagt der Mediziner. Das Risiko darf am Ende der Entscheidung nicht höher sein, als wenn ein Patient im Krankenhaus bleibt. Zimmermann richtet auch einen Appell an die Menschen: Wer über die Feiertage und den Jahreswechsel schwerwiegende Beschwerden habe, solle einen Arzt aufsuchen – etwa über den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst oder über den Notarzt. Da gehe es auch um potenziell bedrohliche Beschwerden wie Brustschmerzen, Atemnot oder neurologische Ausfälle. Die häufigsten Symptome eines Schlaganfalls sind Sehstörungen, Sprach- und Sprachverständnisstörungen, Lähmungen und Taubheitsgefühle, Schwindel mit Gangunsicherheit sowie sehr starken Kopfschmerzen. Deshalb gibt es den Fast-Test, mit dem sich der Verdacht auf einen Schlaganfall überprüfen lässt:

Face: Dabei bittet man die betroffene Person, zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, ist das ein Anzeichen für eine Halbseitenlähmung.

Arms: Die Person soll die Arme nach vorne strecken und dabei die Handflächen nach oben drehen. Liegt eine Lähmung vor, können nicht beide Arme gehoben werden.

Speech: Können einfache Sätze nicht gesprochen werden oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermutlich eine Sprachstörung vor.

Time: Verhärtet sich der Verdacht, sollte man nicht zögern und umgehend die 112 anrufen und die Symptome schildern.

Zimmermann macht die Erfahrung, dass es über die Feiertage und den Jahreswechsel nicht zu auffällig mehr oder weniger Einsätzen komme. Für das Personal sei die Zeit über Weihnachten, Silvester und Neujahr durchaus besonders, „weil die Familien ja auf einen verzichten müssen“. Aber diejenigen, die sich für den Beruf entscheiden, wüssten, was auf sie zukommt und dass die entsprechenden Stellen für die medizinische Versorgung besetzt sein müssen.

(Lesen Sie hier, kein Hebammen-Mangel in Füssen.)

Welche Besuchsregeln gelten im Krankenhaus Füssen?

In den vergangenen Coronajahren waren Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen mit (zum Teil strengen) Auflagen verbunden. Für den Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 9. Januar hat das Bayerische Gesundheitsministerium Erleichterungen in Aussicht gestellt, die Klinikbetreiber umsetzen können. Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren setzen dieses Angebot zum Teil um – auf der Homepage heißt es: Man akzeptiere Coronatests aus anderen Einrichtungen (etwa aus Pflegeheimen) neben den Tests aus Testzentren. Grundsätzlich gelte zum Schutz der Patienten die 1-1-1-Regelung: 1 Besucher pro 1 Patient für 1 Stunde. Außerdem muss ein negativer Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder ein negativer PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) vorgelegt sowie eine Selbstauskunft gegeben werden. Während des Aufenthaltes muss eine FFP2-Maske getragen werden. Ausnahmen sind bei schwer erkrankten oder im Sterben liegenden Personen möglich.