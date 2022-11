Neue Studie aus Füssen sagt: Kneipp wirkt bei Schlafstörungen

Laut ersten Ergebnissen einer Studie aus Hopfen am See können Kneipp-Güsse bei Schlafproblemen helfen. Eine Rolle spielt dabei der Blutdruck.

10.11.2022 | Stand: 15:25 Uhr

Schlafentzug kann einen Menschen umbringen. Im Umkehrschluss ist klar: Wer gut schläft, hat eine höhere Lebensqualität. Doch was hilft Menschen, die nicht gut schlafen können? Dass bei ihnen Naturheilverfahren wie die Kneipp-Lehre wirken können, will Physiotherapeut Andreas Eggensberger, Chef des Therapiezentrums Eggensberger in Hopfen am See, beweisen. 2019 startete er die Studie „Wirksamkeit der Hydrotherapie bei nichtorganischen Schlafstörungen“. Kürzlich stellte er Zwischenergebnisse der noch bis Oktober 2023 laufenden Untersuchung bei einem Vortrag im Haus Hopfensee vor und sagte eins ganz deutlich: „Kneipp wirkt bei Schlafstörungen.“

Drei Monate lang verschiedene Kneipp-Güsse

Begonnen hat die Studie mit 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Region. Sie kamen drei Monate lang drei Mal wöchentlich ins Therapiezentrum Eggensberger und erhielten dort verschiedene Formen von Kneipp-Güssen mit warmem und kaltem Wasser. Später folgten 30 weitere Studienteilnehmer aus ganz Deutschland, die in einer Woche im Therapiezentrum lernten, die Güsse zuhause anzuwenden. Die bisherige Auswertung zeigt laut Eggensberger, dass sich die Schlafqualität und das Wohlbefinden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbessert haben.

Ein Faktor dafür kann sein, dass die Kneipp-Therapie hilft, den Blutdruck zu senken. „Normalisiert der sich, verbessert sich der Schlaf“, sagte Eggensberger. Geht es nach dem Füssener Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Christoph Langer, sind vor allem sogenannten Insomniker (also Menschen – oft Frauen –, die ein Ein- und Durchschlaf-Problem haben) „bei Kneipp gut aufgehoben“. Denn ihnen komme alles zugute, was den Schlafrhythmus verbessert. Und das können zum Beispiel neben Entspannungsübungen auch Kneipp-Anwendungen sein.

Schlaftabletten helfen nicht bei Schlafapnoe

Anders sieht es aus, wenn die Schlafstörung eine organische Ursache hat. Langer und sein Kollege Dr. Manfred Held, Leiter des Schlaflabors in Kempten, mit dem Eggensberger zusammenarbeitet, brachten hier die Schlafapnoe, also Atemaussetzer im Schlaf, ins Spiel. Dagegen seien andere Maßnahmen nötig – zum Beispiel eine spezielle Maske und der Verzicht auf Schlaftabletten und Alkohol. Beides schwäche die Muskulatur. Dadurch falle die Zunge im Schlaf leichter in den Rachen zurück, was Atemaussetzer begünstigt. Auch Übergewicht und das Alter sind Risikofaktoren. Wer schnarcht und tagsüber oft müde ist, dem rät Langer, sich auf eine Schlafapnoe untersuchen zu lassen.

Der Vortrag zum Schlaf war Teil einer Reihe von Gesundheitsvorträgen, die künftig regelmäßig im Haus Hopfensee stattfinden. Sie sollen auch online übertragen werden. Allerdings muss dafür noch an der Technik gefeilt werden.

