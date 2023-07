Erster Act bestätigt: PUR im Juli 2024 bei den Königswinkel Open Airs

Der erste Act für die Königswinkel Open Airs 2024 steht fest: Die Pop-Band PUR macht auf ihrer Tour Halt in Füssen. Was bereits über das Konzert bekannt ist.

11.07.2023 | Stand: 14:15 Uhr

Kurz vor dem ersten Konzert der diesjährigen Königswinkel Open Airs verkünden die Veranstalter bereits den ersten Act für die Open Airs im kommenden Jahr: Mit PUR kommt 2024 eine der bekanntesten deutschen Bands ins Allgäu. Die Band tritt im Rahmen der Königswinkel Open Airs am 20. Juli 2024 im Barockgarten am Festspielhaus in Füssen auf. An diesem Freitag, 14. Juli, beginnt um 10 Uhr der offizielle Vorverkauf. Pre-Sales gibt es aber bereits am Dienstag, 11. Juli, bei O2 und ab Donnerstag, 13. Juli, bei Eventim.

Die wichtigsten Infos zum Konzert von PUR in Füssen

Datum: 20.7.2024

Beginn: 20 Uhr

Vorverkauf: ab Freitag. 14. Juli 2023 auf allgaeu-concerts.de

Ticket-Preise: ab 65,35 Euro

Die Band PUR veröffentlichte ihr erstes Album "Opus 1" im Jahr 1983 und ist seitdem mit Songs wie "Lena", "Abenteuerland" und "Ich lieb' dich" zu einer der bekanntesten Bands Deutschlands geworden. Nach ihrer Hallentour im April und Mai 2023 planen sie für das nächste Jahr eine Große Open-Air-Tournee mit über 20 Konzerten in ganz Deutschland. Dabei machen sie auch Halt in Füssen.

Aktuell präsentiert die Band ihr neuestes Album "Persönlich", das im vergangenen Jahr erschien. PUR besteht aktuell aus den vier Bandmitgliedern Hartmut Engler, Ingo Reidl, Joe Crawford und Rudi Buttas. Der langjährige Gitarrist der Gruppe, Martin Ansel, verließ PUR im Juli 2022. Im vergangenen Jahr feierte die Band ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert vor 68.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Königswinkel Open Airs: Eros Ramazzotti eröffnet 2023

Die diesjährigen Königswinkel Open Airs beginnen am Freitag, 16. Juli mit einem Konzert von Italien-Pop Sänger Eros Ramazzotti. Insgesamt stehen in diesem Jahr fünf Konzerte auf dem Programm. Bis zum 28. Juli kommen folgende Künstlerinnen und Künstler in den Füssener Barockgarten:

Bis auf das Konzert von Andreas Gabalier können noch für alle Termine Tickets gekauft werden (Stand: 11. Juli 2023).