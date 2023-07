Tausende Fans singen und tanzen mit Cro in Füssen

Der Rapper Cro begeistert seine Fans mit seiner 11:11 Open-Air vor der Bilderbuchkulisse am Forggensee. Hier gibt es die Bilder des Abends.

23.07.2023 | Stand: 22:28 Uhr

"Einmal um die Welt", "Easy" oder "Bye Bye" machten Cro vor über zehn Jahren groß. Dann verschwand der Sänger mit der Panda-Maske eine Weile von den Bühnen, ja, auch von der Bildfläche. Doch mittlerweile ist er zurück und tourt mit seiner Band und neuen Songs durch das Land. Am Sonntag machte der 33-Jährige auch Halt in Füssen bei den Königswinkel Open Airs am Festspielhaus Neuschwanstein.

