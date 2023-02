Kontroversen beim Ortstermin: Gibt es Tempo 30 für Hopferau?

Die Untere Verkehrsbehörde beharrt auch im Gespräch darauf, dass die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Doch ein möglicher Kompromiss zeichnet sich ab.

11.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Man mag sich nicht ausmalen, wie die Runde über ein mögliches Tempolimit für die Hauptstraße in Hopferau verlaufen wäre, wären die Temperaturen nicht so frostig gewesen. Bei Minusgraden liefen so manche Köpfe heiß und hatten bisweilen auch die Vertreter der Politik es schwer, dafür zu sorgen, dass ein Gedanke zu Ende geführt und das Thema nicht laufend sprunghaft gewechselt wurde. Was es gebracht hat, kommt erst noch auf: Bürgermeister Rudi Achatz kündigte als Fazit an, erneut einen Antrag auf Tempo 30 auf der Hauptstraße einzureichen, zu dem die zuständigen Stellen dann Stellung beziehen können. Der Ausgang bleibt ungewiss.

