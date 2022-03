Kooperation von Sparkasse und Stadt: Kontoführung auf Ukrainisch

Die Stadt Füssen und die Sparkasse Allgäu helfen Geflüchteten bei der Einführung eines Kontos.

16.03.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Die Sparkasse Allgäu und die Stadt Füssen haben 30 Ukrainerinnen und Ukrainern, die bereits im Füssener Land sind, Hilfestellung im Bankwesen gegeben. Wie funktioniert ein Girokonto und für was braucht man es in Deutschland? Fragen wie diese beantworteten Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Rochus Nickl, stellvertretendes Mitglied im Vorstand der Sparkasse Allgäu.

Überweisungen tätigen, Daueraufträge einrichten, Bargeld abheben: Ohne Konto geht in Deutschland vieles nicht. Zudem können die Ukrainer Bargeld aus ihrem Heimatland derzeit nicht in Euro wechseln, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Nachdem der Rathaus-Chef die Geflüchteten herzlich willkommen hieß, erklärte Nickl anhand einer Präsentation den Ukrainern, was es zu den Themen Giro-Konto, EC-Karte und Online-Banking zu wissen gibt. Eine Dolmetscherin übersetzte die Ausführungen in das Ukrainische.

1. Rochus Nickl, Stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu, informierte die Ukrainerinnen und Ukrainer über alles Wissenswerte zum Thema Kontoführung. Bild: Stadt Füssen

Weitere Info-Veranstaltung geplant

Wie es in der Pressemitteilung heißt, seien im Anschluss an die Info-Veranstaltung von Beratern der Füssener Filialen rund 15 Konten für ukrainische Familien eröffnet worden. Weitere Infoveranstaltungen werden laut Nickl geplant.