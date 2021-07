Kräftige Farben und etwas Wehmut bei Ausstellung in Roßhaupten

Pfannerhaus vereint Arbeiten von Isolde Stiglmeier und des verstorbenen Jürgen Klatt. Warum ein Bild am Badezimmerfenster von Klatts Frau steht.

Die Ausstellung „Hauptsache bunt“ von Isolde Stiglmeier und Jürgen Klatt – benannt nach Klatts Lieblingsfarbe – ist im Pfannerhaus in Roßhaupten mit vielen Besuchern eröffnet worden. Hatten Gudrun Altmannshofer als Organisatorin, Isolde Stiglmeier und Irmgard Klatt anfangs noch gedacht, sie könnten anstelle einer Vernissage, die es wegen der Pandemie nicht geben konnte, ihren Kaffee und Kuchen in Ruhe genießen, so sahen sie sich getäuscht. Der Andrang und die Begeisterung der Besucher, die ihr großes Interesse mit Fragen untermauerten, ließ die Öffnungszeit wie im Flug vergehen.