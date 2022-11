Münchener Freiheit nimmt in Füssen Kurs auf die 1980er Jahre

Das mehrheitlich weibliche Publikum lässt sich gerne von der Münchener Freiheit auf die nostalgische Reise mitnehmen. "Signal des Friedens" darf nicht fehlen.

22.11.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Das Festspielhaus Füssen glich einer Zeitmaschine, die abhob und weit in die Vergangenheit zurückflog. In der Kommandozentrale am Steuer saßen die fünf Musiker der Münchener Freiheit, die sofort Kurs auf die 1980er Jahre nahmen. An Bord ließen sich etwa 1000 Fans auf eine nostalgische Reise entführen.

Schon nach wenigen Minuten bei „Tausendmal du“ reißt es die Zuschauer von den Sitzen. Die Schlager der Münchener Freiheit sind Kulturgut und haben sich in die Gehirnwindungen nicht nur von Fans eingebrannt. Besonders in den Kehrversen verschmelzen die weichen Harmoniestimmen butterzart ineinander. Das mehrheitlich weibliche Publikum ist hin und weg.

Münchener Freheit in Füssen: Der Charakter einer Schlagerparty

Die Reihenfolge der Stücke ist so geschickt gewählt, dass der Spannungsbogen über den gesamten Abend trägt. Regelmäßig sind Hits wie „Es gibt kein nächstes Mal“, „SOS“ und „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“ eingestreut. Zunehmend gewinnt das Konzert den Charakter einer Schlagerparty. Stürmisch spenden die treuen Fans Applaus, schwenken Plastik-Herzen und Hände, singen inbrünstig mit – selbst wenn die Texte die Schwulst-Grenze so weit überschreiten, dass sich manch Zehennagel nach oben krümmt. Wer die zuckersüß-klebrigen Liedtexte tatsächlich nicht kennen sollte, bleibt bei matschigem und dumpfem Sound am Rand des Saales unbehelligt.

Für den Sänger ein Heimspiel in Füssen

Für den Sänger ist das Festspielhaus ein Heimspiel. Tim Wilhelm spielte die Rolle des jungen Grafen Zeppelin in Ralph Siegels Musical und campierte während der Aufführungen sogar im Wohnmobil in der Nähe. Bei der Münchener Freiheit ist der Jüngste im Bunde unermüdliches Bindeglied zwischen Band und Fans. Wilhelm wuselt und saust auf der Bühne herum, legt seinen Arm um die Mitmusiker oder schlittert auf den Knien über das Parkett.

Wie sein eigenes Denkmal

Während Keyboarder, Schlagzeuger und Bassist seit fast 40 Jahren in der Band spielen, verrichtet Aron Strobel dort noch länger seinen Dienst. Am linken Bühnenrand postiert sich der Gitarrist wie sein eigenes Denkmal. Der 64-Jährige ist das einzig verbliebene Mitglied aus der Urformation von 1980. Strobels langes strohiges Haar weht im Luftzug des Ventilators nach hinten, während er epische Soli in den Raum schickt, als wolle er David Gilmour Konkurrenz machen. Jean Michel Jarre wäre entzückt gewesen, wenn beim „Sommernachtstraum“ die Synthesizer zischen und blaues Licht die von Nebel umwaberte Bühne flutet.

Ganz ohne Botschaften kommt die Münchener Freiheit nicht aus. Sänger Wilhelm schickt ein „Signal des Friedens“ raus für die vielen Menschen, „die nicht so einen Abend erleben können wie wir heute“. Tatsächlich gehen hunderte Lichter aus Leuchtstangen und Displays an zu „Herz aus Glas“. Nach einem rockigen Intermezzo landet die Zeitmaschine schließlich sanft mit ihren beiden großen Balladen-Hits.

Ohrenbetäubender Applaus beim Konzert der Münchener Freiheit in Füssen

Die nach allen Regeln des Popschlagers durchmassierten und weichgespülten Fans spenden – man kann es nicht anders sagen – ohrenbetäubenden Applaus. Ohrenbetäubend dröhnen im Anschluss im Foyer des Füssener Festspielhauses weiter die Hits der 1980er Jahre aus den Lautsprecherboxen. So stranden die Konzertgänger nach ihrem Trip in die Vergangenheit nicht ganz so abrupt in der schnöden Realität.