Ingenious Artists: Wie eine Künstlergruppe aus Halblech aus alten Allgäuer Zeitungen Adventskränze bastelt

Die Künstlergruppe „Ingenious Artists“ trifft sich regelmäßig, um gemeinsam Kunst zu machen. Aktuell basteln die zwölf Frauen aus Altpapier Adventsschmuck. Ein Besuch vor Ort.

Von Tanja Leiterer

25.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Abends im Atelier der Künstlergemeinschaft „Ingenious Artists“ in einem Privathaus in Halblech. Zwölf Frauen treffen sich regelmäßig, um ihr Interesse an Kunst zu teilen, eigene Fähigkeiten weiterzuentwickeln und gemeinsam etwas zu schaffen – derzeit einen Adventskranz aus Altpapier der Allgäuer Zeitung.

