Kunsthandwerkermarkt in Füssen zieht Besucher an

11.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

33 Stände waren an Ostern im Freyberg-Garten in Füssen aufgereiht. Organisiert hatte den Kunsthandwerkermarkt Bettina Güttinger aus Isny. Mit Blick auf den verregneten Samstag sagt sie: „Es hatte den ganzen Tag regelrecht geschüttet. Trotz des starken Regens sind dennoch viele Leute gekommen.“ Im Sonnenschein am Ostersonntag hatten Güttinger und andere Händler zudem noch einmal Gelegenheit, das Sortiment von Lederwaren über Keramik bis zum Modeschmuck anzubieten.

Internationale Atmosphäre an Markttagen in Füssen

Eine Attraktion: Klarinettist Johannes Landhäuser aus dem badischen Rheinstetten bei Karlsruhe spielte live am Eingang zum Freyberg-Garten für Schulprojekte in Burkina Faso. „Mein Frau hat einen Stand. Ich nutze meine Zeit in Füssen, um für unseren Förderkreis Spenden zu sammeln.“ Nicht zuletzt herrschte an den drei Füssener Markttagen eine internationale Atmosphäre. Im Freyberg-Garten bummelten junge Asiatinnen und Touristen aus Lateinamerika ebenso wie Einheimische. Sie konnten Kunsthandwerkerinnen sogar bei ihrer kreativen Tätigkeit über die Schulter schauen. Güttinger, die am 15. und 16. Juli hier den nächsten Markt organisieren wird, meinte auf die Frage, ob das Ergebnis an Ostern zufrieden stimme: „Ja, absolut. Erfahrungsgemäß ist das bei allen Händlern aber nicht der Fall.“

