Läufer trotzen bei Schwanseelauf in Schwangau strömendem Regen

Knapp 70 Athleten sind beim diesjährigen Schwanseelauf des TSV Schwangau dabei. Der Langdistanz stellten sich aber nur die wenigsten. Das ist der Grund.

27.09.2022 | Stand: 14:25 Uhr

Lediglich sechs Athleten wollten sich heuer der sechs Kilometer langen Langdistanz beim Schwanseelauf stellen. „Nach vielen Jahren Sonnenschein hatten wir heuer mal Pech“, sagte Michael Keibel vom organisierenden TSV Schwangau. Kein Wunder, dass da bloß sechs Läufer gleich drei Mal um den Schwansee laufen wollten.

Den kürzeren Runden stellte sich nämlich weitere 66 jüngere wie ältere Ausdauerathleten in ihren verschiedenen Rennen: Angefangen bei den Allerkleinsten, die sich über die 180 Meter-Strecke maßen, über die zahlreichen Teilnehmer der Schülerläufe über 500, 750, 1000 und 1200 Meter, bis hin zu den Jugendlichen, die die 2000 beziehungsweise 3000 Meter teilweise in recht flottem Tempo zurücklegten.

Schwanseelauf in Schwangau: So viele Läufer sind dabei

Die vielen aufmunternden Anfeuerungsrufe am Rande der Strecke galten indes vor allem den jüngsten Läufern, bei denen man phasenweise das Gefühl hatte, sie wussten gar nicht, wie ihnen geschah.

Nicht ganz freiwillig schien diesmal aber auch der mehrmalige Sieger in der Konkurrenz der Männer-Hauptklasse, Christoph Schweiger, an den Start gegangen zu sein. Auf die Frage, ob er später beim Rennen mitlaufe, hatte er nämlich rund ein Viertelstunde vor dessen Start noch geantwortet: „Ja, ich muss wahrscheinlich.“

Christian Mager gewinnt Schwanseelauf

Mit fünf anderen Läufern machte er sich deshalb dann auch auf den Weg dreimal um den See, den schließlich Christian Mager in der Zeit von 23:34,4 Minuten am schnellsten absolvierte.

Lesen Sie auch

Corona-Pause beendet Der Memminger Altstadtlauf bleibt ein Magnet

Die schnellste Läuferin in der Frauen-Hauptklasse war währenddessen Janine Frenzel, die den Schwanseelauf, wie Schweiger „schön öfter“ gewonnen hatte und diesmal nach 2000 Metern sowie 9:51, 7 Minuten die Ziellinie überquerte.